رئيس قضايا الدولة يهنئ رئيس النيابة الإدارية بمنصبه الجديد

كتب إبراهيم قاسم

استقبل المستشار عصام الدين محمد فهيم المنشاوى، رئيس هيئة النيابة الإدارى، منذ قليل، بمكتبه المستشار حسين عبده خليل رئيس هيئة قضايا الدولة ولفيف من قيادات الهيئة لتقديم التهنئة له بمناسبة توليه المنصب بعد أن حلف اليمين.

وقال المستشار سامح سيد محمد، نائب رئيس الهيئة المتحدث الرسمي باسمها، إن الحضور تمنوا له التوفيق والسداد في أداء مهام عمله.