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رئيس الوزراء يتابع اليوم خطة تحويل مركبات النقل الجماعى للعمل بالغاز

الخميس، 11 يوليه 2019 10:11 ص
رئيس الوزراء يتابع اليوم خطة تحويل مركبات النقل الجماعى للعمل بالغاز الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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يرأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم الخميس اجتماعا بشأن تحويل مركبات النقل الجماعى للعمل بالغاز بحضور عدد من الوزراء والجهات المعنية.
 
 
وكان رئيس الوزراء قد كلف مسبقا بإعداد حصر نهائى لعدد مركبات النقل الجماعى، سواء الميكروباصات والمينى باصات والتاكسيات وكذلك سيارات النقل الخفيف التى تعمل بالبنزين أو السولار، وسنة صنع كل منها، وتوضيح ما إذا كان قد مر عليها 20 سنة أم لا، لإعداد برنامج متكامل بتواريخ محددة‪.‬
 
 
كما وجه مدبولى بالتوسع فى إقامة محطات تموين المركبات بالغاز على مستوى الجمهورية فى ضوء خطة الدولة للتوسع فى التحويل، لافتًا إلى أنه يوجد 86 مركزًا للتحويل من الممكن أن تحول 50 ألف سيارة سنويًا، وهناك أعمال للتوسع فى هذه المراكز حاليًا.
 
 

تحويل المركبات للغاز

النقل الجماعى

مصطفى مدبولى

الحكومة

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