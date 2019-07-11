كتب - إسماعيل رفعت

صدر قرار بتعيين توركو دودوف، نائب مفتى دولة الشيشان عضو الاتحاد الروسى، مستشارا وممثلا للشئون الدينية لرئيس الجمهورية الشيشانى رمضان قديروف بالدول العربية والإسلامية.

وأكد القرار أنه تم التشاور مع مفتى الجمهورية الشيخ صلاح مجييف فى القرار، وتمت الموافقة عليه لما للمثل الجديد من خبرات وعلاقات نتيجة عمله فى محيط الدول العربية والإسلامية وجهد له فى هذا الشأن، ولحرص الشيشان على تدعيم علاقاتها العربية الإسلامية صدر هذا القرار.

وتزامن القرار مع لقاء للمثل الجديد برئيس جمهورية الشيشان ونقلته فضائيات عربية، حيث يشار إلى أن دودوف تخرج من إحدى الكليات الشرعية بدولة سوريا ودرس الشريعة الإسلامية واللغة العربية وآدابها، وعمل بفتوى الشيشان حتى وصل إلى منصب نائب المفتى ورافق المفتى ورئيس الجمهورية فى كثير من الزيارات لدى الدول العربية والإسلامية، ويتابع زيارات الرموز الإسلامية والعربية لبلاده، كما تهتم الشيشان بالتوجه الإسلامى الوسطى وتعزز من مؤسساته هناك، وتعد معبرا وسطيا لتعزيز العلاقات الروسية مع العرب والمسلمين.



رئيس الشيشان يعين نائب المفتى مستشارا وممثلا للعلاقات الدينية بالدول العربية والإسلامية (1)



رئيس الشيشان يعين نائب المفتى مستشارا وممثلا للعلاقات الدينية بالدول العربية والإسلامية (2)



رئيس الشيشان يعين نائب المفتى مستشارا وممثلا للعلاقات الدينية بالدول العربية والإسلامية (3)