دورة لخريجي مراكز الثقافة الإسلامية بالأوقاف للعمل خطباء بالمساجد

كتب - إسماعيل رفعت

أعلنت وزارة الأوقاف، عن دورة خاصة لخريجي مراكز الثقافة الإسلامية بالأوقاف الراغبين في الحصول على تصريح خطابة، وذلك في سبيل دعم أنشطة مراكز الثقافة الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف.

وتتيح الوزارة للدارسين والخريجين الجدد الحاصلين على مؤهلات جامعية عليا ابتداء من العام الدراسي القادم 2019 / 2020م التقدم لدخول امتحان قياس المستوى المركزي على مستوى ديوان عام الوزارة للحاصلين على تقدير جيد على الأقل في السنة الثانية ، بحيث يتم اعتماد شهادات الناجحين تحريريًا وشفويًا مركزيًا ، ويحق لهم التقدم لاستخراج تصريح خطابة بالمكافأة أو تطوعًا أو العمل محفظ قرآن كريم بالنسبة للرجال ، أو التقدم لاستخراج تصريح واعظة أو محفظة بالنسبة للسيدات.

وبالنسبة لخريجي العام الحالي 2018 / 2019م الحاصلين على تقدير جيد على الأقل الراغبين في اعتماد شهاداتهم من القطاع الديني عليهم التسجيل لحضور دورة مركزية لمدة شهر في قضايا التجديد ينظمها ديوان عام الوزارة مركزيًا في القاهرة، ويعقبها امتحان قياس مستوى تحريريًا وشفويًا تٌعتمد بعده شهادة من يجتاز هذا الامتحان بنجاح من ديوان عام الوزارة ، ويحق لهم التقدم لاستخراج تصريح خطابة بالمكافأة أو تطوعًا أو محفظ قرآن كريم بالنسبة للرجال، أو التقدم لاستخراج تصريح واعظة أو محفظة بالنسبة للسيدات.