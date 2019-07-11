دار الإفتاء: يجوز زرع الأشجار داخل المقابر

كتب على عبد الرحمن

ردت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، على سؤال أحد متابعيها حول زراعة الأشجار داخل المقابر.

وقالت دار الإفتاء إنه يجوز زرع الأشجار داخل المقابر، فقد ورد من فعل النبى صلى الله عليه وآله وسلم ما يستفاد منه أن وجود الأشجار والنباتات فى المقابر مندوب إليه؛ لما فيه من التخفيف عن الميت بتسبيحها ما دامت رطبة، قال تعالى: ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ" "الإسراء: 44"، غير أنه يُتَحَرَّز عن زراعتها عند الأجساد غير البالية لئلَّا تتأذى بها.