سوبر كورة
Ads
الخميس، 11 يوليه 2019 06:34 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية صحة وطب

خليك فى الطبيعى.. أكلات مهمة عشان صحة أسنانك وقوتها

الخميس، 11 يوليه 2019 03:04 م
خليك فى الطبيعى.. أكلات مهمة عشان صحة أسنانك وقوتها صحة الأسنان ضرورة ـ ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
معجون الأسنان والفرشاة من الأشياء الأساسية التى يجب أن نستخدمها يوميا للحفاظ على صحة الأسنان وقوتها، ولكن يجب أيضا أن نهتم بتناول الأطعمة التى تحتوى على كالسيوم وفيتامينات تعزز صحة الأسنان وقوتها.
 
وحسب ما ذكره موقع  nano فإن أبرز الأطعمة التى تحافظ على صحة الأسنان هى:
 
1: الجبن، تحتوى على نسبة كبيرة من الكالسيوم والفيتامينات والعناصر الغذائية التى تحافظ على صحة الأسنان وقوتها وتحمى اللثة من الالتهابات.
 
2:الكرفس يحتوى على نسبة كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعزز صحة الأسنان وتحميها من الكسر أو التسوس.
 
3:الكمثرى، تعتبر من الفواكه الغنية بالألياف والفيتامينات التى تحمى الجسم من الإصابة بالأمراض كما انه يعمل على تحفيظ إنتاج اللعاب.
 
4:الخضراوات الورقية مثل الكمثرى والبروكلى والسبانخ ، حيث إنها تحتوى على كمية كبيرة من الفيتامينات والمعادن التى تعمل على تعزيز صحة الأسنان واللثة.
 
5:المكسرات، تحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والمواد المضادة للأكسدة التى تعمل على تعزيز صحة الأسنان وحمايتها من التسوس والالتهاب.

الاسنان

صحة الاسنان

كيف تحافظ علي صحة الاسنان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مدغشقر تبحث عن مفاجأة جديدة أمام تونس فى امم افريقيا 2019.. نسور قرطاج تظهر لأول مرة بالقاهرة.. الحصان الأسود بالقوة الضاربة لمواصلة المغامرة.. وممثل العرب يسعى لفك عقدة ربع النهائى على ملعب السلام

مدغشقر تبحث عن مفاجأة جديدة أمام تونس فى امم افريقيا 2019.. نسور قرطاج تظهر لأول مرة بالقاهرة.. الحصان الأسود بالقوة الضاربة لمواصلة المغامرة.. وممثل العرب يسعى لفك عقدة ربع النهائى على ملعب السلام

س و ج.. هل يرحل طارق حامد عن الزمالك؟

س و ج.. هل يرحل طارق حامد عن الزمالك؟

سوبر كورة يكشف مطالب الزمالك للاستغناء عن طارق حامد

سوبر كورة يكشف مطالب الزمالك للاستغناء عن طارق حامد

رسميا.. اتحاد الكرة يعلن فتح باب القيد المحلى 29 يوليو

رسميا.. اتحاد الكرة يعلن فتح باب القيد المحلى 29 يوليو

مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون هيئة تنمية الصعيد

مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون هيئة تنمية الصعيد

أحد نشطاء السوشيال ميديا يؤدى تحدى bottle cap challenge بمهارات النينجا

أحد نشطاء السوشيال ميديا يؤدى تحدى bottle cap challenge بمهارات النينجا

رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال: نسعى لمكافحة الجريمة الإلكترونية والإتجار بالبشر.. المستشار أحمد سعيد: مجال تهريب المهاجرين يتوسع.. ورئيس البنك الأهلى: عائدات الجريمة الإليكترونية 600 مليار دولار

رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال: نسعى لمكافحة الجريمة الإلكترونية والإتجار بالبشر.. المستشار أحمد سعيد: مجال تهريب المهاجرين يتوسع.. ورئيس البنك الأهلى: عائدات الجريمة الإليكترونية 600 مليار دولار

فيديو وصور.. 12 شائعة رصدتها الحكومة فى 6 أيام.. تعرف عليهم

فيديو وصور.. 12 شائعة رصدتها الحكومة فى 6 أيام.. تعرف عليهم

موجز1.. الرئيس السيسى يلبى دعوة شاب بحضور حفل زفافه ويشهد على العقد

موجز1.. الرئيس السيسى يلبى دعوة شاب بحضور حفل زفافه ويشهد على العقد

رئيس البنك الأهلى: 600 مليار دولار خسائر الجرائم الإلكترونية حول العالم فى 2017

رئيس البنك الأهلى: 600 مليار دولار خسائر الجرائم الإلكترونية حول العالم فى 2017

تقارير: أستون فيلا يحصل على موافقة قاسم باشا لضم تريزيجيه

تقارير: أستون فيلا يحصل على موافقة قاسم باشا لضم تريزيجيه

المستشار أحمد سعيد: نتعاون محليا ودوليا لمكافحة الجريمة الإلكترونية والاتجار بالبشر

المستشار أحمد سعيد: نتعاون محليا ودوليا لمكافحة الجريمة الإلكترونية والاتجار بالبشر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة