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خطة أمريكية لإنشاء تحالف دولى لضمان حرية الملاحة فى مضيقى هرمز وباب المندب

الخميس، 11 يوليه 2019 09:49 م
خطة أمريكية لإنشاء تحالف دولى لضمان حرية الملاحة فى مضيقى هرمز وباب المندب جوزيف دانفورد رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال
واشنطن /أ ش أ/

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قال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال جوزيف دانفورد أن بلاده تقترح خطة جديدة للإعلان عن تحالف عسكرى دولى لضمان حرية الملاحة فى كل من مضيقى هرمز وباب المندب.

وأوضح دانفورد - فى تصريحات أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الخميس - أنه بموجب الخطة الجديدة ستوفر الولايات المتحدة سفنا للتحالف العسكرى وستقود جهوده للمراقبة والاستطلاع.

وبين أن واشنطن ستوفر سفن "القيادة والسيطرة"، لكنه أشار إلى أن الهدف يكمن فى توفير دول أخرى سفنا لتسيير دوريات بين سفن القيادة تلك، كما ستشمل المهمة أفرادا من التحالف لمرافقة سفن بلادهم التجارية.

وأضاف المسؤول العسكرى الأمريكى أن أى حراسة للسفن التجارية ستتم بواسطة سفن عسكرية تبحر تحت علم تلك السفن.

وتهدد إيران منذ فترة طويلة بإغلاق مضيق هرمز إن لم تتمكن من تصدير نفطها، وهو أمر تسعى إليه إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب كوسيلة ضغط على طهران لحملها على التفاوض من جديد على برنامجها النووي.

 


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