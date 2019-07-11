حملة أمنية بالمنيا تضبط 19 سلاحًا ناريًا و6 تجار مخدرات

فريق المحافظات

شنت الأجهزة الأمنية بالمنيا، حملات مكبرة بمراكز المحافظة التسع، أسفرت عن ضبط 25 شخصًا يتاجرون فى الأسلحة النارية بدون ترخيص، والمواد المخدرة، لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

تلقى اللواء مجدي عامر مدير أمن المنيا، إخطارًا من اللواء مجدى سالم، مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد تمكن حملة مكبرة من ضبط 19 شخصًا بمناطق مختلفة، بحوزتهم أسلحة نارية غير مرخصة عبارة عن (16 فرد خرطوش – 2 بندقية خرطوش، وبندقية آلية).

كما تمكنت وحدة مكافحة المخدرات، من ضبط 6 تجار مخدرات واثنين من المتعاطين، وعثر بحوزتهم على 130 جرام حشيش، و134 جرام هيروين، و50 قرصا مخدرا، وتحرر للمتهمين المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.