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حكومة سريلانكا تنجو من تصويت بسحب الثقة على خلفية تفجيرات عيد الفصح

الخميس، 11 يوليه 2019 06:52 م
حكومة سريلانكا تنجو من تصويت بسحب الثقة على خلفية تفجيرات عيد الفصح سريلانكا
أ ش أ

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 نجت حكومة سريلانكا، اليوم الخميس، من تصويت بسحب الثقة في البرلمان، بعد اتهامها بالفشل في منع وقوع تفجيرات عيد الفصح، التي تسببت في مقتل أكثر من 250 شخصًا في أبريل الماضي.
 
وذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية أن 119 مشرعًا صوتوا ضد مشروع القرار، فيما صوت لصالحه 92 آخرين.
 
وعلل حزب "تحرير الشعب" المعارض الذي قدم اقتراح سحب الثقة خطوته بأن الحكومة لا يجب أن تستمر، لأنها فشلت في التجاوب مع التقارير المخابراتية السابقة للهجمات التي استهدفت ثلاثة كنائس وثلاثة فنادق.
 
وتابعت الشبكة أن قدرة حكومة رئيس الوزراء رانيل ويكريمسينجه، على التغلب على سحب الثقة سيمنحها قوة في نزاعها السياسي ضد رئيس البلاد مايتريبالا سيريسينا.
 

سريلانكا

البرلمان

عيد الفصح

مايتريبالا سيريسينا

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