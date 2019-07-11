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حقائق وأرقام.. تعرف على الجامعة المصرية اليابانية × 16 معلومة

الخميس، 11 يوليه 2019 06:00 ص
حقائق وأرقام.. تعرف على الجامعة المصرية اليابانية × 16 معلومة الدكتور أحمد الجوهري رئيس الجامعة المصرية اليابانية
كتب وائل ربيعى

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بعد إعلان انتقالها للمقر الجديد الدائم، ينشر "اليوم السابع"، 16معلومة عن الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، والقانون الحاكم لها، إذ أنها منشأة بقرار جمهورى على أنها مرفق عام ذات طبيعة خاصة، كما أنها ليست عضوا بالمجلس الأعلى للجامعات، ولكنها تخضع للإشراف من قبل وزارة التعليم العالى والبحث العلمى.
 

1-     تم تأسيس الجامعة المصرية اليابانية باتفاقية تعاون بين الحكومة المصرية والحكومة اليابانية في مارس 2009.


2-     الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا مرفق تعليمي عام، ذا طابع خاص يحكمه قرار رئيس الجمهورية رقم 132 لسنة 2014، وقرار رئيس مجلس وزراء عام 2015 لينظم لائحة العمل بالجامعة.
 

3-     يضع القوانين الحاكمة للجامعة مجلس أمناء مولف من 20 شخصية بارزة من كل من مصر واليابان برئاسة السفيرة فايزة أبوالنجا.


4-     استقبلت الجامعة أول دفعة لبرامج الدراسات العليا في فبراير عام 2010، فتحت الجامعة أبوابها لاستقبال الطلاب الجامعيين في عام 2017 لدراسة الهندسة، إدارة الأعمال، والعلوم الإنسانية

5-     تقبل الجامعة الطلاب الراغبين في استكمال دراستهم العليا والحصول على درجة الدكتوراه أو الماجستير في ثمان مجالات مختلفة في الهندسة، وأربع مجالات مختلفة في العلوم الأساسية والتطبيقية، بالإضافة إلى إدارة الأعمال والعلوم الإنسانية.
 

6-     تتيح الجامعة لطلاب الدكتوراه زيارة إحدى الجامعات اليابانية الشريكة لمدة ست إلى تسع شهور، وذلك للدراسة وإجراء الأبحاث.


7-     منذ بدايتها وحتى اليوم، استطاعت الجامعة تأمين تمويل مشاريعها البحثية من خلال استقطاب حوالي 41,5 مليون جنيه مصري منح من جهات بحثية محلية وعالمية.
 

8-     حصد علماء الجامعة العديد من الجوائز العلمية المرموقة منها جائزة أفضل دراسة بحثية عن التصنيع لعام 2018. والميدالية البرونزية في الملتقى الخامس للقاهرة تبتكر.


9-     يعمل بالجامعة 63 عضو هيئة تدريس، و273 موظف إداري.
 

10-سيتم افتتاح المرحلة الأولى من الحرم الجامعي الجديد بمدينة برج العرب الجديدة على مساحة 200 فدان بتكلفة تقارب 4 مليار جنيه مصري بتمويل من موازنة الدولة المصرية في شهر سبتمبر من عام 2019.


11-منحت الحكومة اليابانية للجامعة 150مليون جنيه مصري، لبناء محطات طاقة شمسية لتغذية الحرم الثانوي للجامعة لاحتياجاته من الطاقة.
 

12-أسهمت الحكومة اليابانية بحوالي 3 مليار ين ياباني في شكل معدات وأجهزة بحثية وتعليمية لمعامل الحرم الجامعي.


13-قامت الجامعة بتخريج 247 طالب دراسات عليا. 149طالب دكتوراه، و98 طالب ماجستير، منهم 10 طلاب من دول أفريقية مختلفة هي: كينيا، ونيجيريا، وأوغندا، وغانا، والكاميرون، وتنزانيا.
 

14-يدرس بالجامعة 176 طالب دراسات عليا منهم 20 طالب أفريقي. - كما يدرس بالجامعة 144 طالب في مرحلة البكالريوس، حوالي 35% منهم حاصل على منح دراسية.


15-منذ عام 2014؛ نشرت الجامعة المصرية اليابانية 621 ورقة بحثية في دوريات محكمة، كما نشرت 948 ورقة بحثية خلال مشاركة ياحثيها في مؤتمرات دولية.
 

16-سجلت الجامعة على مدار تاريخها 36 براءة اختراع، ثلاث منها في الولايات المتحدة.


الجامعة المصرية اليابانية

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