حقائق وأرقام.. تعرف على الجامعة المصرية اليابانية × 16 معلومة

بعد إعلان انتقالها للمقر الجديد الدائم، ينشر "اليوم السابع"، 16معلومة عن الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، والقانون الحاكم لها، إذ أنها منشأة بقرار جمهورى على أنها مرفق عام ذات طبيعة خاصة، كما أنها ليست عضوا بالمجلس الأعلى للجامعات، ولكنها تخضع للإشراف من قبل وزارة التعليم العالى والبحث العلمى.
1- تم تأسيس الجامعة المصرية اليابانية باتفاقية تعاون بين الحكومة المصرية والحكومة اليابانية في مارس 2009.
2- الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا مرفق تعليمي عام، ذا طابع خاص يحكمه قرار رئيس الجمهورية رقم 132 لسنة 2014، وقرار رئيس مجلس وزراء عام 2015 لينظم لائحة العمل بالجامعة.
3- يضع القوانين الحاكمة للجامعة مجلس أمناء مولف من 20 شخصية بارزة من كل من مصر واليابان برئاسة السفيرة فايزة أبوالنجا.
4- استقبلت الجامعة أول دفعة لبرامج الدراسات العليا في فبراير عام 2010، فتحت الجامعة أبوابها لاستقبال الطلاب الجامعيين في عام 2017 لدراسة الهندسة، إدارة الأعمال، والعلوم الإنسانية
5- تقبل الجامعة الطلاب الراغبين في استكمال دراستهم العليا والحصول على درجة الدكتوراه أو الماجستير في ثمان مجالات مختلفة في الهندسة، وأربع مجالات مختلفة في العلوم الأساسية والتطبيقية، بالإضافة إلى إدارة الأعمال والعلوم الإنسانية.
6- تتيح الجامعة لطلاب الدكتوراه زيارة إحدى الجامعات اليابانية الشريكة لمدة ست إلى تسع شهور، وذلك للدراسة وإجراء الأبحاث.
7- منذ بدايتها وحتى اليوم، استطاعت الجامعة تأمين تمويل مشاريعها البحثية من خلال استقطاب حوالي 41,5 مليون جنيه مصري منح من جهات بحثية محلية وعالمية.
8- حصد علماء الجامعة العديد من الجوائز العلمية المرموقة منها جائزة أفضل دراسة بحثية عن التصنيع لعام 2018. والميدالية البرونزية في الملتقى الخامس للقاهرة تبتكر.
9- يعمل بالجامعة 63 عضو هيئة تدريس، و273 موظف إداري.
10-سيتم افتتاح المرحلة الأولى من الحرم الجامعي الجديد بمدينة برج العرب الجديدة على مساحة 200 فدان بتكلفة تقارب 4 مليار جنيه مصري بتمويل من موازنة الدولة المصرية في شهر سبتمبر من عام 2019.
11-منحت الحكومة اليابانية للجامعة 150مليون جنيه مصري، لبناء محطات طاقة شمسية لتغذية الحرم الثانوي للجامعة لاحتياجاته من الطاقة.
12-أسهمت الحكومة اليابانية بحوالي 3 مليار ين ياباني في شكل معدات وأجهزة بحثية وتعليمية لمعامل الحرم الجامعي.
13-قامت الجامعة بتخريج 247 طالب دراسات عليا. 149طالب دكتوراه، و98 طالب ماجستير، منهم 10 طلاب من دول أفريقية مختلفة هي: كينيا، ونيجيريا، وأوغندا، وغانا، والكاميرون، وتنزانيا.
14-يدرس بالجامعة 176 طالب دراسات عليا منهم 20 طالب أفريقي. - كما يدرس بالجامعة 144 طالب في مرحلة البكالريوس، حوالي 35% منهم حاصل على منح دراسية.
15-منذ عام 2014؛ نشرت الجامعة المصرية اليابانية 621 ورقة بحثية في دوريات محكمة، كما نشرت 948 ورقة بحثية خلال مشاركة ياحثيها في مؤتمرات دولية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة