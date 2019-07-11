حبس صاحب شركة وعامل متهمين بالاتجار فى المواد المخدرة بمدينة 6 أكتوبر

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر، بحبس صاحب شركة، وعامل، لاتهامهما بالاتجار بالمواد المخدرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعدما ضبطوا وبحيازتهما 25 تذكرة من مخدر الهيروين.

وأثناء مرور قوة من إدارة تأمين 6 أكتوبر، لمتابعة الحالة الأمنية، بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد، تمكن رجال المباحث من ضبط "تامر.م" صاحب شركة، و"عبد الكريم.ح" عامل لدى المتهم الأول، أثناء استقلالهما سيارة ملاكى.

وضبط بحوزة المتهم الأول تذكرتين هيروين، وبحوزة المتهم الثانى 23 تذكرة هيروين، وبمواجهتهما اعترفا بالاتجار بالمضبوطات.

فحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.