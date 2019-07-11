حبس النائب صلاح عيسى وثلاثة آخرين 4 أيام فى قضية "رشوة المقابر"

كتبت أمنية الموجي

أمرت نيابة أمن الدولة العليا تحت إشراف المستشار خالد ضياء الدين، بحبس صلاح عيسى، عضو مجلس الشعب عن دائرة الرمل، وثلاثة آخرين، 4 أيام احتياطيا علي ذمة التحقيقات في القضية المعروفة إعلاميا ب"شوة المقابر".

وكشفت التحريات في القضية 520 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، أن النائب السابق صلاح عيسى، قام باستغلال نفوذه، كعضو في مجلس النواب، والمجلس التنفيذي بالإسكندرية، لإنهاء تراخيص جبانات (مقابر) لمتهمين آخرين، مقابل رشوة مليوني جنيه

وكشفت تحقيقات النيابة، أن "عيسى" استعمل نفوذه كعضو بمجلس النواب والمجلس التنفيذي بمحافظة الإسكندرية، في تسهيل وإنهاء إجراءات استصدار تراخيص بناء جبانات (مقابر) على قطعة أرض مملوكة لـ"ر. م." و"ل. ف."، نظير مليون جنيه تم زيادتهم إلى مليوني جنيه على سبيل الرشوة.