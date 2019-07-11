جنرال أمريكى: الانسحاب المبكر من أفغانستان سيكون "خطأ استراتيجيا"

واشنطن (رويترز)

قال مرشح الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لرئاسة الأركان المشتركة، إن سحب القوات الأمريكية السابق لأوانه من أفغانستان سيكون خطأ استراتيجيا وذلك مع إحراز واشنطن وحركة طالبان تقدما باتجاه إنهاء الحرب التى تقترب من عامها الثامن عشر.

وقال الجنرال مارك ميلى قائد الأركان الحالى للجيش الأمريكى، والمرشح لقيادة الأركان المشتركة أمام لجنة القوات المسلحة "أعتقد أن سحب القوات مبكرا سيكون خطأ استراتيجيا".

وعبر عن اعتقاده بأن الحرب ستنتهى عبر تسوية مع طالبان مشيرا إلى إحراز "بعض التقدم" فى هذا الشأن، ويقول مسؤولون إن الولايات المتحدة وطالبان تقتربان من إبرام اتفاق يتوقع أن يركز على تعهد أمريكى بسحب القوات مقابل تعهد الحركة بعدم السماح باستخدام أفغانستان قاعدة للإرهاب.