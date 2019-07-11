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جمال شعبان يعد الأطباء بإنشاء صناديق خاصة لخدمتهم حال فوزه بمنصب النقيب

الخميس، 11 يوليه 2019 10:48 م
جمال شعبان يعد الأطباء بإنشاء صناديق خاصة لخدمتهم حال فوزه بمنصب النقيب الدكتور جمال شعبان مرشح نقيب الأطباء
محمد فهيم عبد الغفار

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أكد  الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق، المرشح نقيبا للأطباء، بالانتخابات المقرر لها أكتوبر المقبل، على أهمية دور الأطباء فى تنشيط السياحة العلاجية  من حيث استفادة الدولة فى توجيه استثمارات جديدة و ايضا فى تحسين أجور  الأطباء من العائد الذى يدره هذا البند المهم .

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الدكتور جمال شعبان مع محرر اليوم السابع

وأشار جمال شعبان،فى تصريحات خاصة ، علي هامش المؤتمر الصحفي للإعلان عن برنامجه الانتخابى، الى ان السياحة العلاجية فى مصر مهمة جدا مستشهدا بمستشفيات شرم الشيخ و الساحل الشمالى و البحر الأحمر  التى تجذب السياح العرب و الأجانب طالبى الاستشفا ء وفى نفس التوقيت طالبى الترفيه والسياحة , مشيرا الى وجود الكوادر المؤهلة لذلك  , او بالاستعانة بأطبائنا فى الخارج الذين نضجت لهم هذه الفكرة .

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و أشار شعبان الى أهمية التواصل مع كل مايقدم الخدمة الصحية للمواطنين لتوحيد الجهد المبذول وعدم ضياع ثمرة عمل فريق معين بسبب اى فريق فى هذه المنظومة , لتكتمل الخدمة على أكمل وجه  , ولابد من تواجد روح الاسرة الواحدة بين كل هذه التخصصات .

و أكد شعبان على أن البرتوكلات التعاونية مع الجامعات واقع مفروض لعدم استغناء الطبيب عن تطور التعليم منذ تخرجه الى حصوله على الدكتوراه .

و قال شعبان انه بصدد انشاء نواه لصناديق خاصة تخدم الأطباء الذين يتعرضون لحوادث وفاة او اصابات مستديمة , تخدمهم وتخدم أسرهم ,  وبصدد أيضا عرض قانون لحماية الطبيب  على مجلس الشعب  عن طريق لجنة الصحة لحماية الأطباء من الاعتدائات المقصودة  ضاربا مثال على هذا الاعتداء الذى تم على معهد القلب الذى تهدم فيه  وحدة  كهرباء القلب التى تكلفت أكثر من 25 مليون جنيه.

 


جمال شعبان

نقابة الأطباء

نقيب الأطباء

أخبار مصر

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