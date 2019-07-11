جامعة القاهرة تفوز بالمركز الأول بمسابقة إناكتس العالمية لريادة الأعمال

حصد فريق جامعة القاهرة المركز الأول في مسابقة إناكتس مصر لريادة الأعمال، ومن المقرر أن يتوجه فريق جامعة القاهرة لحضور نهائيات المسابقة العالمية فى مدينة كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأشاد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة بفريق الجامعة الطلابي الفائز في المسابقة المحلية، مؤكدًا دعمه للفريق الطلابي للحصول على مراكز متقدمة في فعاليات المسابقة العالمية التي تُقام في شهر نوفمبر المُقبل في كاليفورنيا، قائلًا: "إننا نأمل أن تنتشر فكرة ريادة الأعمال بمصر للتحول من العقل المرتبط بالوظائف الحكومية، ليصبح الأفراد رواد أعمال"، مضيفاً أن التطورات في أوروبا وجنوب شرق آسيا ارتبط بجهود الحكومات ومبادرات الأفراد وريادة أعمالهم.

وأشار الدكتور محمد الخشت إلى أن فكرة ريادة الأعمال هي فكرة بالغة الأهمية، موضحاً أن جامعة القاهرة ستبدأ تطبيق مقرر ريادة الأعمال لطلابها بدءًا من العام القادم، في إطار سعي الجامعة نحو التحول إلى نموذج جامعات الجيل الثالث، وما يفرضه هذا التحول على قدرة الشباب على الابداع والابتكار وترسيخ مفهوم ريادة الأعمال لديهم.

وكانت الشركة المنظمة لمسابقة إناكتس مصر قد أعلنت أسماء الجامعات الفائزة في مسابقتها المحلية، وجاءت جامعة القاهرة في المركز الأول في حين فازت جامعة 6 أكتوبر وعين شمس بالمركزين الثاني والثالث.

يُذكر أن منظمة إناكتس مصر، هي منظمة دولية طلابية غير هادفة للربح، لها ‏أفرع بمعظم الجامعات المصرية تقوم بالربط بين طلاب الجامعة ‏وأعضاء هيئة التدريس ورجال الأعمال، وذلك للاستفادة من ‏النواحي العلمية والخبرات لدى أعضاء هيئة التدريس، وتقديم فرص التدريب من خلال رجال الأعمال إلى طلاب ‏الجامعة.

ويتم تُنظم المسابقة المحلية كل عام بمشاركة الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد العليا، حيث تقوم كل جامعة بتقديم مشاريع مبتكرة تمس تحديات ومشاكل المجتمع ليتم تقديمها في المسابقة بحضور رؤساء الشركات لإختيار الفريق الأكثر فعالية في إطار ثلاث محاور، هي ريادة الأعمال، ورفع مستوي حياة أفراد المجتمع، ومراعاة العوامل البيئية والاقتصادية، لضمان سلامة المشاريع. وشارك بالمسابقة هذا الموسم ما يزيد عن 6500 طالب وطالبة من 47 جامعة محلية حكومية وخاصة ومعهد.