جامعة الأزهر تواصل فعاليات مؤتمر الجامعات الأفريقية وتناقش تعزيز التعليم السلمى

كتب لؤى على

تواصل جامعة الأزهر لليوم الرابع والأخير فعاليات المؤتمر الدولى العشرين لقادة التعليم العالى بالقارة الأفريقية "CORWVIP 2019" بعنوان "دور مؤسسات التعليم العالى فى تعزيز استراتيجية التعليم العالى بالقارة الأفريقية"، والذى تعقده جامعة الأزهر بالتعاون مع اتحاد الجامعات الأفريقية، لأول مرة فى مصر بعد افتتاح مقر للاتحاد بجامعة الأزهر.

وتستعرض محاور جلسات اليوم الخميس تقارير عن الجلسات النقاشية الخاصة بالموضوعات الفرعية للمؤتمر، وعرض تقارير الجلسات النقاشية عبر الإنترنت حول الموضوعات الفرعية والرئيسية للمؤتمر، وتقارير عن الموضوعات المختلفة للجلسات الموازية، ومناقشة إصلاحات مناهج العلوم والتكنولوجيا، والتوسع فى فرص برنامج دعم وتطوير التعليم الفنى والتدريب المهنى.

وتناقش جلسات اليوم الرابع والأخير من المؤتمر دعم التعليم العالى والبحث العلمى والابتكار، تعزيز التعليم السلمى وسبل منع الصراعات، تحسين إدارة نظام التعليم إلى جانب بناء وتعزيز كفاءة جمع البيانات والإدارة وتكنولوجيا الاتصالات، وتعزيز الحركة عن طريق تناسق ضمان الجودة ونظم الاعتماد، وتعيين اتجاهات جديدة فى تحسين إدارة التعليم.

وفى ختام هذا المؤتمر الذى يشارك به 300 شخصية من رؤساء الجامعات وممثلى الهيئات الدولية، وأكثر من 40 دولة من كل قارات العالم، و180 جامعة، و43 مؤسسة دولية، تشهد الجلسة الختامية تقارير عن مجموعات العمل وتقارير من الأحداث الموازية، وفى الختام عرض بيان وتوصيات المؤتمر.

وانطلقت فعاليات هذا المؤتمر الاثنين الماضى بمركز الأزهر الدولى للمؤتمرات وتختتم فعالياته اليوم الخميس، ويعد هذا المؤتمر أكبر اجتماع لكبار المسئولين عن مؤسسات التعليم العالي، بهدف البحث والمناقشة الجماعية للموضوعات ذات الاهتمام المشترك والأولويات اللازمة من أجل تنمية وتطوير التعليم العالى فى الجامعات والمؤسسات التعليمية على وجه عام، وأفريقيا على وجه الخصوص.