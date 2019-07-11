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تعرف على مكونات اللسان والأمراض التى تصيبه.. المطبات الكذابة أبرزها

الخميس، 11 يوليه 2019 09:00 ص
تعرف على مكونات اللسان والأمراض التى تصيبه.. المطبات الكذابة أبرزها اللسان
كتبت هند عادل

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يحتوي اللسان على الكثير من البقع الصغيرة من أجل الذوق والإحساس، ولكنها ليست ملحوظة، ولكن إذا كانت البقع ذات لون غير عادي أو تسبب تهيجًا أو أعراض أخرى تصاحبها  فقد تكون علامة على وجود مشكلة صحية، حسبما ذكر موقع" medicalnewstoday".

كيف تفرق بين بقع اللسان الصحية والمرضية:

الحليمات الموجوده على سطح اللسان  تساعد على حاسة التذوق، هناك أربعة أنواع من البقع الصحية أو المطبات التي تظهر عادة على اللسان المصطلح الطبي لهذه البقع هو الحليمات، الحليمات الفطرية هي البقع الصغيرة التي تظهر في جميع أنحاء اللسان عادة ما يكون لدى الشخص 200 إلى 400 من هؤلاء  معظمهم عند طرف اللسان وحوافه كل من هذه الحليمات تحتوي على ثلاثة إلى خمسة براعم الذوق.

وهناك حليمات محيطية هي بقع أكبر تظهر في الجزء الخلفي من اللسان يتم رفعها قليلاً وترتيبها على نمط "v"، عادة ما يكون لدى الشخص من 7 إلى 12 مع كل واحد يحتوي على الآلاف من براعم الذوق.

أما الحليمات الورقية تظهر  على الجزء الخلفي من اللسان وعند الحواف عادة ما يكون لدى الشخص حوالي 20  مع كل منها يحتوي على المئات من براعم الذوق.

كما توجد الحليمات الخيطية في الوسط وفي مقدمة اللسان هناك أكثر من هذا النوع من الحليمات أكثر من أي نوع آخر ولا تحتوى على مصادر للتذوق. 

 

أسباب ظهور البقع المرضية على اللسان


بقع اللسان غير المعتادة في اللون أو الحجم أو المظهر أو التي ترافقها أعراض أخرى قد تشير إلى وجود مشكلة صحية.

 

أسباب بقع اللسان غير العادية ما يلي:
 

مطبات كذابة
 

التهاب حليمة اللسان العابر هو حالة أكثر شيوعًا يشار إليها باسم مطبات الكذب، تؤدى إلى ظهور  نتوءات حمراء أو بيضاء صغيرة على اللسان، هذه المطبات هي حليمات مكبرة أو ملتهبة.

تؤدى تلك الحاله إلى الشعور بالآلم والحرقان والحكه وحساسية أكبر للحرارة .

 

علاج حالة المطبات الكذابة :
 

- تجنب الأطعمة الغنية بالتوابل.

- تجنب السوائل الساخنة أو الطعام الساخن.

- لا تمتص الحلويات.

- تنظيف الأسنان بحذر.


اللسان

مشاكل اللسان

امراض اللسان

حساسيه اللسان

امراض تصيب اللسان

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