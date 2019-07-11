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تشديد الرقابة لمنع دخول أى نباتات دخيلة على بيئة "سقطرى" اليمنية

الخميس، 11 يوليه 2019 05:43 م
تشديد الرقابة لمنع دخول أى نباتات دخيلة على بيئة "سقطرى" اليمنية جزيرة سقطرى
إيمان حنا

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أصدرت محافظة سقطرى باليمن، توجيهات إلى الأجهزة الأمنية في المنافذ بتشديد الرقابة على أى واردات نباتية دخيلة على بيئة أرخبيل سقطرى، كما أكدت على أهمية جهود فرع الهيئة العامة لحماية البيئة و مشروع ( اليونيب – جيف)، لمكافحة الأنواع الدخيلة على بيئة الأرخبيل، وقدم نائب مدير المشروع المهندس عبد الوهاب سعيد، شرحا عن جهود المشروع في حماية وصون التنوع الحيوى النادر، والحفاظ على أرخبيل سقطرى كأحد مواقع التراث العالمى، بحسب وكالة أنباء سبأ اليمنية .

جاء ذلك خلال نزوله الميدانى لمسئولين بالمحافظة مع قيادة فرع الهيئة العامة لحماية البيئة ومشرع (اليونيب ـ حجيف) للاطلاع على النباتات الغازية لبيئة سقطرى، وكانت الأجهزة الأمنية بميناء سقطرى، أوقفت مؤخرا أربعة أطنان من بذور شجرة السيسبان بالتعاون مع الهيئة العامة لحماية البيئة ومكتب الزراعة ومشروع اليونيب.


اليمن

سقطرى

جزيرة سقطرى

محافظة سقطرى

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