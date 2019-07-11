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"تحيا مصر" ينظم قوافل نور حياة فى محافظات الفيوم وبنى سويف والدقهلية والشرقية

الخميس، 11 يوليه 2019 02:29 م
"تحيا مصر" ينظم قوافل نور حياة فى محافظات الفيوم وبنى سويف والدقهلية والشرقية "تحيا مصر" ينظم قوافل نور حياة
كتب مدحت وهبة

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أعلن صندوق تحيا مصر، أن القوافل الطبية للمبادرة الرئاسية نور حياة أجرت صباح اليوم الخميس، الكشف الطبى على العيون لمواطنى مدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، ومركز دفنو بمحافظة الفيوم، ومدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، ومركز الفشن بمحافظة بنى سويف، وذلك فى إطار تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة، والتى تشمل 8 محافظات حتى الآن وهى الشرقية، الإسماعيلية، السويس، الفيوم، بنى سويف، المنيا، والدقهلية والجيزة.

وتستقبل قوافل "نور حياة" نحو الفى مواطن فى المحافظات الأربع على مدار اليوم وغد لإجراء الكشف الطبى وتسليم العلاج والنظارات للحالات المكتشف إصابتها بمسببات ضعف وفقدان الإبصار فضلا عن تحويل الحالات المتطلبة تدخلا جراحيا إلى المستشفيات العسكرية بكل محافظة، حيث تجرى مستشفى 6 اكتوبر العسكرى 30 عملية مياة بيضاء، ومستشفى السويس العسكرى 96 عملية، فضلا عن إجراء 120 عملية بمستشفى بنى سويف العسكرى.

من جانبه قال تامر عبد الفتاح القائم بأعمال المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر، إن قوافل المبادرة الرئاسية مستمرة فى عملها للكشف عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار بين الكبار بالمحافظات الثمانى، مشيرا إلى أنه سيتم بدء العمل بثلاث محافظات جديدة خلال الفترة القادمة وهى الغربية، المنوفية، والقليوبية ليصل إجمالى عدد المحافظات التى تعمل بها المبادرة إلى 11 محافظات بحلول الشهر القادم.

وأضاف أن المرحلة الأولى من المبادرة، تستهدف إجراء المسح الطبى على 147 ألف مواطن وإجراء 20 ألف عملية مياه بيضاء مجانا خلال العام الجارى، فضلا عن إجراء الكشف الطبى لنحو 660 ألف تلميذ بالمرحلة الإبتدائية فى 6 محافظات هى الشرقية والإسكندرية ومرسى مطروح والمنيا وقنا والأقصر، وتسليم 132 الف نظارة طبية للتلاميذ المكتشف إصابتهم بضعف الإبصار خلال الكشف الطبى مجانا.

وينفذ صندوق تحيا مصر مبادرة نور حياة بتكليف من رئيس الجمهورية بالتعاون مع إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة ووزارة الداخلية ومؤسسات الأورمان، وبنك الشفاء، وصناع الخير، والجمعية الشرعية وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم ومنظمة الصحة العالمية، خلال 3 سنوات على 4 مراحل بتمويل قدره مليار جنيه من الصندوق.

تحيا مصر ينظم قوافل نور حياة في محافظات الفيوم وبني سويف والدقهلية والشرقية (1)

 
 

 

تحيا مصر ينظم قوافل نور حياة في محافظات الفيوم وبني سويف والدقهلية والشرقية (2)
 

 

 

تحيا مصر ينظم قوافل نور حياة في محافظات الفيوم وبني سويف والدقهلية والشرقية (3)
 

 

 

تحيا مصر ينظم قوافل نور حياة في محافظات الفيوم وبني سويف والدقهلية والشرقية (4)
 

 


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