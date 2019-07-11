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و4 محاضر لمحطات وقود لبيعها بالسوق السوداء..

تحرير 25 محضرا لمستودعات غاز بالقليوبية لعدم إعلان التسعيرة

الخميس، 11 يوليه 2019 12:30 م
تحرير 25 محضرا لمستودعات غاز بالقليوبية لعدم إعلان التسعيرة مستودع أسطوانات غاز
القليوبية إبراهيم سالم

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شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة القليوبية، بقيادة المهندس عربى عبد الحليم وكيل وزارة التموين، وبإشراف السيد الصباحى وكيل مديرية التموين، حملة مكبرة على المستودعات ومحطات الوقود بالقليوبية، والتى أسفرت عن تحرير 25 محضرا لمستودعات غاز لم تعلن عن التسعيرة الجديدة لأسطوانات الغاز وأغلقت أثناء فترة العمل الرسمية.

وفي هذا السياق، أكد السيد الصباحى وكيل مديرية التموين بالقليوبية، أنه تم تحرير 9 مخالفات للمستودعات عدم إعلان وغلق المستودع فى مواعيد العمل الرسمية بمدينة شبين القناطر، كما تم تحرير 6 مخالفات للمستودعات 4 غلق و2 عدم إعلان فى بنها ومركز بنها، و3 أيضا في بنها 2 غلق وآخر عدم إعلان، وتحرير 5 محاضر فى القناطر الخيرية 3 غلق 2 عدم إعلان، وتحرير 5 محاضر بشبرا الخيمة.

وأوضح الصباحى، أنه تم تحرير محضر لمحطة وقود فى شبين القناطر غلق وعدم استلام حصة المحروقات اليومية، إلى جانب تحرير المحضر رقم 2218 بتهمة تهريب 200 لتر مواد بترولية وبيعها فى السوق السوداء، وتحرير المحضر رقم 22190 لسنة 2019 ضد بتهمه فض اختام لحرز طلمبة سولار مع مدير المحطة.


اخبار القليوبية

مستودعات البوتاجاز

محطات تموين الوقود

محافظة القليوبية

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