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تحديث قواعد بيانات الثروة الحيوانية لتحديد الكميات المستوردة من الخارج

الخميس، 11 يوليه 2019 01:46 م
تحديث قواعد بيانات الثروة الحيوانية لتحديد الكميات المستوردة من الخارج ماشية - أرشيفية
كتب عز النوبى

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قال تقرير قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، إنه يجرى حاليا التحديث المستمر لقواعد بيانات الثروة الحيوانية والإحتياجات من اللقاحات البيطرية، وتحديد كمية الرؤوس المطلوب استيرادها من الثروة الحيوانية والدول المزمع الإستيراد منها .

وأضاف التقرير، الذى تم عرضة على وزارة الزراعة، حصل لـ" اليوم السابع "، على نسخة منه أنه يتم الاستيراد طبقاً للموقف الوبائى المحدد بمعرفة وزارة الزراعة، وتحديد كميات اللحوم المبردة والمجمدة والمصنعات من اللحوم طبقاً لاحتياجات السوق المحلى، مؤكدًا أنه تم تشكيل لجنة متخصصة لدراسة زيادة إنتاج الدواجن من خلال وضع خطة لذلك مع تقليل التكلفة مع التأكيد على توفير المياه اللازمة والدعم البيطرى.

وتابع التقرير، إنه تقرر تشكيل لجنة متخصصة لدراسة زيادة إنتاج اللحوم الحمراء من خلال وضع خطة لذلك مع تقليل التكلفة مع التأكيد على توفير المياه اللازمة والدعم البيطرى، وأنه تم تصدير أعلاف دواجن وأرانب ومواشى وأسماك تقدر بحوالى 800 ألف طن مما يؤكد ثقة الدول الأخرى فى التقنيات المصرية لصناعة الأعلاف.

 

 

 

 


الثروة الحيوانية

استيراد اللحوم

انتاج اللحوم

الثروة الداجنة

اللقاحات البيطرية

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