تجديد حبس 3 متهمات 15 يوما احتياطيا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية

كتبت أمنية الموجي

جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس 3 متهمات 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجرى معهن بمعرفة النيابة، بتهمة الإنضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون وأحكامه.

وأسندت النيابة للمتهمات "هدير. أ"، و"إيمان. أ"، و"الشيماء. ع"، بالقضية رقم 1739 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، اتهامات الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

كما أسندت النيابة إليهن عدة جرائم منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.