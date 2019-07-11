تجديد حبس مدير شركة ضبط بحوزته مستلزمات طبية مجهولة المصدر بالسيدة زينب

كتب سليم على

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس مدير شركة غير مرخصة، 15 يوما على ذمة التحقيقات، ضبط بحوزته 27 ألف قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر بدائرة القسم.

وكانت مباحث التموين، برئاسة العميد محمد رجائى مدير الإدارة، تمكنت من ضبط مالك شركة (غير مرخصة) لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة السيدة زينب لحيازته تجميعه كميات من المستلزمات الطبية قدرها (27,540 قطعة مستلزمات طبية) مجهولة المصدر وغير خاضعة لأى إشراف من الجهات المعنية بوزارة الصحة، وما يمثله ذلك من خطورة على صحة المواطنين ومهربة من سداد الرسوم الجمركية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول، وتم تحرير محضر بالواقعة.