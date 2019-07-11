تجديد حبس القاضى المتهم بتلقى رشوة 15 يومًا

كتبت أمنية الموجي

جدد قاضي المعارضات حبس العضو اليسار بمحكمة جنح مستأنف أكتوبر المتهم بتلقى رشوة 15 يومًا احتياطياً على ذمة التحقيقات التى تباشرها النيابة فى القضية المتهم فيها والوقائع المرتبطة بها.

ونسبت نيابة أمن الدولة العليا، للمتهم م.أ اتهامات تتعلق بطلب وتلقى رشوة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته بالمخالفة للقانون.

وألقى القبض على القاضى الذى يعمل عضو يسار بمحكمة جنح مستأنف أكتوبر بموجب تحقيقات وتسجيلات مأذون بها وعرض على نيابة أمن الدولة العليا اليوم الأربعاء للتحقيق معه ومواجهته بالاتهامات المنسوبة له وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات في القضية.