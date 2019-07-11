تأخر إقلاع رحلتين دولتين بالمطار لأعمال الصيانة وظروف التشغيل

وأفاد مصدر ملاحي بمطار القاهرة، أن رحلة الخطوط التركية 691 المتجهة إلى إسطنبول تأخرت ساعة ونصف لظروف التشغيل، كما تأخرت رحلة الخطوط الأثيوبية 453 المتجهة إلى أديس أبابا ساعة ونصف لظروف التشغيل.

وأضاف المصدر أن سلطات المطار تلقت إخطار من الشركة المصرية العالمية للطيران بإلغاء إقلاع رحلتها 510 المتجهة إلى الكويت لعدم جدواها إقتصاديا لقلة الركاب.

وأوضح المصدر أن رحلات الشركة الوطنية مصر للطيران الدولية والداخلية شهدت إنتظام تام في حركة إقلاع وهبوط الطائرات بدون تأخير أو إلغاء وفقا لجدول التشغيل المقرر لها.