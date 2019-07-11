بوتين: التدخل الخارجى فى فنزويلا غير مقبول

أ ش أ

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن أي تدخل خارجي في فنزويلا غير مقبول، معربا عن أمله في إيجاد حلول بناءة في المفاوضات بين حكومتها ومعارضتها.

وقال بوتين - خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس البوليفي إيفو موراليس، اليوم الخميس، في موسكو - "أولينا اهتماما معينا للوضع في فنزويلا، ونأمل في أن تنجح المفاوضات المنطلقة بدعم النرويج بين الحكومة الفنزويلية والمعارضة، في إيجاد حلول مقبولة بالنسبة إلى كل الفنزويليين، ما سيمكن من تطبيع الأوضاع في البلاد".

وفي بيان مشترك للرئيسين، أكد بوتين وموراليس تمسك بلديهما بـ "التسوية السلمية للأزمة السياسية" في فنزويلا، وضرورة "حل النزاع الداخلي بناء على الالتزام بالقانون والتشريعات المعمول بها". وشدد الجانبان على "الرفض القاطع للضغوط على كاراكاس عن طريق الآليات الأحادية للعقوبات وإجراءات العزل والتهديدات باستخدام القوة".