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بعيدا عن ضربتها.. اعرف فوائد الشمس على صحتك

الخميس، 11 يوليه 2019 02:56 م
بعيدا عن ضربتها.. اعرف فوائد الشمس على صحتك
كتبت نهير عبد النبي

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 على الرغم من الأضرار الصحية التى تسببها أشعة الشمس وخصوصا أثناء فترة الذروة، إلا أن هناك فوائد عديدة للتعرض للشمس أثناء فترة الصباح، وحسب ما ذكره موقع selfhacked  فإن هناك فوائد عديدة للتعرض للشمس وهى:
 
1:تحتوى الشمس على فيتامين د، الذى يعمل على تعزيز صحة العضلات والمفاصل وحمايتها من الالتهابات.
 
2:التعرض لأشعة الشمس فى فترة الصباح يحد من خطر الإصابة بالأمراض السرطانية ومنها سرطان "المعدة، المثانة، القولون".
 
3:يحد من خطر الإصابة بهشاشة العظام  والتهاب المفاصل.
 
4:التعرض للشمس يعزز صحة الجهاز العصبى والذاكرة ويحد من خطر الإصابة بالخرف والزهايمر. 
 
5:أشعة الشمس تحافظ على صحة القلب وتحميه من الجلطات والمشاكل الصحية الأخرى.
 
6:تعزز الحالة النفسية وتزيد من الشعور بالسعادة والاسترخاء.
 
7:التعرض لأشعة الشمس يساعد على تعزيز صحة البشرة وذلك لاحتوائها على فيتامين د ، ولكن ينصح بعدم لتعرض لفترات طويلة.
 
8:تعرض الطفل للشمس فى الصباح يساعد على نموه وبناء العضلات بشكل صحى.
 
التعرض للشمس أمر جيد للصحة ولكن ينصح بعدم التعرض وقت طويل أو أثناء الذروة، حتى لا تتعرض البشرة للاسمرار والالتهاب .

فوائد اشعة الشمس

اشعة الشمس

فوائد اشعة الشمس علي الصحة

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