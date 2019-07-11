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بريطانيا: حادث مضيق هرمز يدل على ضرورة تعزيز بحريتنا

الخميس، 11 يوليه 2019 08:47 م
بريطانيا: حادث مضيق هرمز يدل على ضرورة تعزيز بحريتنا جيرمى هانت وزير الخارجية البريطانى
كتب وكالات

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أعرب وزير الخارجية البريطانى، جيرمى هانت، عن قناعته بضرورة تطوير القوات البحرية للمملكة، على خلفية محاولة إيران اعتراض ناقلة نفط بريطانية فى مضيق هرمز، بحسب "روسيا اليوم".

وقال هانت، اليوم الخميس، فى تغريدة على صفحته فى "تويتر": "الحادث الأخير بمشاركة القوارب الإيرانية فى الخليج يظهر وبشكل جلى السبب لزيادة استثمارنا فى المجال الدفاعي. لقد أهملنا كثيرا العناية بأسطولنا ولا بد من العودة عن هذا التوجه بصورة عاجلة"، واستطرد قائلا: "علينا إظهار عزيمتنا للعالم ودعم أقوالنا بأموالنا".

وفى وقت سابق من الخميس، نقلت وسائل إعلام بريطانية عن وزارة الدفاع للمملكة أن ثلاثة قوارب إيرانية حاولت منع مرور ناقلة نفط بريطانية عبر مضيق هرمز (الواصل بين مياه الخليج وخليج عمان)، لكنها انسحبت عن المكان بعد أن صوّبت فرقاطة "مونتروز" البريطانية التى رافقت الناقلة، مدافعها باتجاهها ووجهت لها تحذيرا.

من جهته، نفى الحرس الثورى الإيرانى صحة الأنباء عن اعتراض قواربه لناقلة نفط بريطانية فى مياه الخليج، مؤكدا أن القوات البحرية التابعة له لن تتردد فى تنفيذ "أوامر بإيقاف ناقلات نفط فى مياه الخليج.. فى نطاقها الجغرافي"، فى حال صدورها.

وأمس الأربعاء، أعلن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أن بريطانيا قد تواجه تبعات سلبية لاحتجاز مشاة البحرية الملكية البريطانية، قبل قرابة أسبوع، الناقلة الإيرانية "غريس"، قبالة ساحل جبل طارق .

 


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