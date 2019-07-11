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بريطانيا تعرب عن قلقها من التصرفات الإيرانية وتدعو لعدم التصعيد

الخميس، 11 يوليه 2019 03:28 م
بريطانيا تعرب عن قلقها من التصرفات الإيرانية وتدعو لعدم التصعيد تريزا ماى
أ ش أ

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 أعرب المتحدث باسم رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي اليوم الخميس، عن قلق بريطانيا مما وصفه بـ"تصرفات سفن إيرانية لوقف حركة السفن التجارية"، داعيا إلى عدم التصعيد.
 
وأشار المتحدث باسم ماي - في تصريحات - إلى أن بريطانيا ستبحث أي طلب أمريكي لتقديم الدعم في الشرق الأوسط ، مضيفا أن "احتجاز ناقلة النفط الإيرانية في جبل طارق له علاقة بالعقوبات على سوريا وليس إيران".
 
وتأتي التصريحات البريطانية عقب تحذير أطلقه الحرس الثوري الإيراني اليوم، من أن الولايات المتحدة وبريطانيا "ستندمان بشدة" على احتجاز ناقلة نفط قرب جبل طارق.

تريزا ماى

الحكومة البريطانية

الشرق الأوسط

ناقلة النفط الإيرانية

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