سوبر كورة
Ads
الخميس، 11 يوليه 2019 03:19 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار عربية

بدعم من الاتحاد الأوربى.. إصدار أول منهج تدريبى لمكافحة التطرف

الخميس، 11 يوليه 2019 01:56 م
بدعم من الاتحاد الأوربى.. إصدار أول منهج تدريبى لمكافحة التطرف التطرف
إيمان حنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

صدر مؤخرا عن مركز هداية الدولى للتميز فى مكافحة التطرف العنيف وبدعم مالى من برنامج الاتحاد الأوروبى العالمى لتعزيز الصمود إزاء التطرف العنيف «سترايف جلوبال»، أول منهج تدريبى شامل لمكافحة التطرف العنيف الذى يسعى إلى إذكاء الوعى بشأن المقاربات التعاونية، من أجل مكافحة التطرف العنيف والمعنية بالمؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى، وذلك من أجل رفع جاهزيتها لمكافحة التطرف العنيف والوقاية منه، وفقا للبيان الإماراتية.

وألقى مقصود كروز، المدير التنفيذى لمركز هداية الضوء على «المنهج التدريبي الشامل»، ووصفه بأنه سيكون بمنزلة أحد الموارد المهمة التى يمكن من خلالها للمؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى تبادل المعارف والأدوات والممارسات الضرورية، من أجل الحد من خطر الراديكالية فى مجتمعاتها المحلية.

ويُشجع «المنهج التدريبي» على الكشف المبكر عن المخاطر التي قد تواجهها برامج مكافحة التطرف العنيف والتخفيف من حدتها، ويُقدم «المنهج» أيضاً التوجيهات بشأن تصميم الاستجابات والتدخلات البناءة من أجل مكافحة التطرف العنيف وتنفيذها ورصدها.

بدورها، قالت لينا سلاتشتوجيلدر، النائب الأول لرئيس البرامج بمؤسسة البحث عن أرضية مشتركة: «تعلمنا أن مكافحة التطرف العنيف والوقاية منه أمر يتطلب التعاون، وهذا ما يسعى إليه هذا «المنهج التدريبي»، وهو تسهيل وتيسير تعاون الفئات من مختلف قطاعات المجتمع، من أجل فهم ظاهرة التطرف العنيف، وكيفية تحويل الأفكار والمظالم إلى أفعال متطرفة عنيفة».

وألقى باتريزيو فوندي، سفير الاتحاد الأوروبي لدى الدولة، الضوء على «المنهج التدريبي»، حيث أعرب عن فخر الاتحاد الأوروبي واعتزازه بإسهامه في هذه المبادرة المهمة والفريدة من نوعها، إلى جانب الشركاء من مركز هداية ومنظمة «سيرش». وقال فوندي: «أصبحنا جميعاً الآن على بينة من أن الاستجابات الأمنية تحتاج إلى أن يُكملها نهج قائم على المجتمع بكامله، وإنني على يقين بأن هذه المبادرة ستُحدث فارقاً كبيراً سواء من حيث وضع وصياغة مبادرات مكافحة التطرف العنيف أو تنفيذها في المستقبل».

وتم تصميم المنهج التدريبي بعد دراسة دقيقة للسياقات المحلية، لا سيما منطقتي وسط آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويتوافر البرنامج التدريبي المراعي للسياق المحلي بثلاث لغات، الإنجليزية والروسية والعربية، الذي يسعى لإلقاء الضوء على فوائد توفير مقاربة تعاونية قائمة على المجتمع بكامله، على نحو يتعدى مجرد التدخلات العسكرية أو الاستجابات الأمنية.

 

 


التطرف

مكافحة التطرف

العنف

مناهج مكافحة العنف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الإسلام مقابل الإرهاب.. مبادرة لمعهد إسبانى لتطبيق دراسة الدين الإسلامى فى المدارس لتجنب التطرف.. والقضاء على الإسلاموفوبيا..خبير: التعليم الصحيح سلاحا قويا لردع التنظمات الإرهابية.. ومخاوف من التفسيرات الخاطئة

الأربعاء، 10 يوليه 2019 05:30 م

مرصد الأزهر لمكافحة التطرف: فرنسا أكثر دول أوروبا تعرضًا للإرهاب

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 11:47 ص

"الانتماء ومواجهة التطرف" محاضرة لأئمة أثيوبيا بخريجى الأزهر

الإثنين، 08 يوليه 2019 04:19 م

مصر تسضيف قادة التعليم العالى بأفريقيا.. وكيل الأزهر: أدعو الجامعات الأفريقية لإطلاق بنك معرفة على الإنترنت.. نائب التعليم العالى: المؤتمر ضمن استراتيجية 2030.. وأسامة العبد يؤكد على دور الأزهر فى مكافحة التطرف

الإثنين، 08 يوليه 2019 02:03 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
س و ج.. هل يرحل طارق حامد عن الزمالك؟

س و ج.. هل يرحل طارق حامد عن الزمالك؟

سوبر كورة يكشف مطالب الزمالك للاستغناء عن طارق حامد

سوبر كورة يكشف مطالب الزمالك للاستغناء عن طارق حامد

رسميا.. اتحاد الكرة يعلن فتح باب القيد المحلى 29 يوليو

رسميا.. اتحاد الكرة يعلن فتح باب القيد المحلى 29 يوليو

مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون هيئة تنمية الصعيد

مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون هيئة تنمية الصعيد

أحد نشطاء السوشيال ميديا يؤدى تحدى bottle cap challenge بمهارات النينجا

أحد نشطاء السوشيال ميديا يؤدى تحدى bottle cap challenge بمهارات النينجا

رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال: نسعى لمكافحة الجريمة الإلكترونية والإتجار بالبشر.. المستشار أحمد سعيد: مجال تهريب المهاجرين يتوسع.. ورئيس البنك الأهلى: عائدات الجريمة الإليكترونية 600 مليار دولار

رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال: نسعى لمكافحة الجريمة الإلكترونية والإتجار بالبشر.. المستشار أحمد سعيد: مجال تهريب المهاجرين يتوسع.. ورئيس البنك الأهلى: عائدات الجريمة الإليكترونية 600 مليار دولار

فيديو وصور.. 12 شائعة رصدتها الحكومة فى 6 أيام.. تعرف عليهم

فيديو وصور.. 12 شائعة رصدتها الحكومة فى 6 أيام.. تعرف عليهم

موجز1.. الرئيس السيسى يلبى دعوة شاب بحضور حفل زفافه ويشهد على العقد

موجز1.. الرئيس السيسى يلبى دعوة شاب بحضور حفل زفافه ويشهد على العقد

رئيس البنك الأهلى: 600 مليار دولار خسائر الجرائم الإلكترونية حول العالم فى 2017

رئيس البنك الأهلى: 600 مليار دولار خسائر الجرائم الإلكترونية حول العالم فى 2017

تقارير: أستون فيلا يحصل على موافقة قاسم باشا لضم تريزيجيه

تقارير: أستون فيلا يحصل على موافقة قاسم باشا لضم تريزيجيه

المستشار أحمد سعيد: نتعاون محليا ودوليا لمكافحة الجريمة الإلكترونية والاتجار بالبشر

المستشار أحمد سعيد: نتعاون محليا ودوليا لمكافحة الجريمة الإلكترونية والاتجار بالبشر

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الجمهورية بتعيين رئيس المحكمة الدستورية

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الجمهورية بتعيين رئيس المحكمة الدستورية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة