انفجار داخل مطعم كنتاكى بولاية كارولينا الشمالية فى أمريكا

وقع انفجار داخل أحد المطاعم الشهيرة، في ولاية كارولاينا الشمالية، بالولايات المتحدة، مساء اليوم الخميس، حسبما ذكرت شبكة سبوتنيك الروسية.

وقالت شرطة ولاية كارولينا الشمالية، في بيان لها، إنه لم يكن أحد متواجدا في فرع مطعم الدجاج "كنتاكي"، وقت وقوع الانفجار ليلا.



تهشم المطعم بالكامل

وكشفت الشرطة عن صور من الانفجار، الذي وقع في مدينة إيدن بولاية كارولينا الشمالية، حوالي الساعة الواحدة صباح الخميس، والتي تُظهر المبنى المنهار مع وجود حطام متناثر على الطريق وفي جميع أنحاء ساحة انتظار السيارات، فيما تم ترك علامة المطعم "كنتاكى فرايد تشيكن".