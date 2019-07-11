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انفجار داخل مطعم كنتاكى بولاية كارولينا الشمالية فى أمريكا

الخميس، 11 يوليه 2019 08:01 م
انفجار داخل مطعم كنتاكى بولاية كارولينا الشمالية فى أمريكا مطعم كنتاكى
وكالات الأنباء

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وقع انفجار داخل أحد المطاعم الشهيرة، في ولاية كارولاينا الشمالية، بالولايات المتحدة، مساء اليوم الخميس، حسبما ذكرت شبكة سبوتنيك الروسية.

وقالت شرطة ولاية كارولينا الشمالية، في بيان لها، إنه لم يكن أحد متواجدا في فرع مطعم الدجاج "كنتاكي"، وقت وقوع الانفجار ليلا.

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تهشم المطعم بالكامل 

وكشفت الشرطة عن صور من الانفجار، الذي وقع في مدينة إيدن بولاية كارولينا الشمالية، حوالي الساعة الواحدة صباح الخميس، والتي تُظهر المبنى المنهار مع وجود حطام متناثر على الطريق وفي جميع أنحاء ساحة انتظار السيارات، فيما تم ترك علامة المطعم "كنتاكى فرايد تشيكن".

ويقول المحققون إنهم يعتقدون أنه لم يكن أحد متواجدا داخل المطعم وقت وقوع الانفجار. فيما لم تذكر الشرطة سبب حدوثه.

 
 

 


مطعم كنتاكى

كارولينا

أمريكا

الولايات المتحدة

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