الولايات المتحدة تستعد لاعتقال الآلاف من أفراد الأسر المهاجرة

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كشف مسئولان بوزارة الأمن الداخلي الأمريكية ومسئول سابق بالوزارة، أن واشنطن تستعد للقيام بعملية مداهمات، يدعمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاعتقال الآلاف من أفراد الأسر التي لا تحمل وثائق رسمية في الولايات المتحدة يوم الأحد المقبل ، بعد أن كان قد تم إرجاؤها بشكل جزئي نظرا لاعتراض مسئولين من وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية .

وأضاف المسئولون، الذين رفضوا الكشف عن هويتهم - لأن العملية لا تزال في مرحلتها الأولية - أن عملية المداهمات، التي من المقرر أن تقوم بها الوكالة خلال أيام ، سوف تشمل ترحيلات "إضافية" للمهاجرين، مشيرين إلى أن السلطات قد تقوم خلال هذه العمليات، باحتجاز مهاجرين آخرين إذا ما صادف تواجدهم في موقع المداهمات، حتى وإن لم يكونوا مُستهدفين وذلك بحسب ما نقلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية على موقعها الإلكتروني.

وأوضح المسئولون أن وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك تستهدف 2000 مهاجر على الأقل، ممن صدرت الأوامر بترحيلهم، ومن المتوقع أن تشمل عملية المداهمات ما لا يقل عن 10 مدن أمريكية كبرى.