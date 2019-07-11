سوبر كورة
Ads
الخميس، 11 يوليه 2019 10:55 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار عربية

الوسيط الأفريقى يعلن تأجيل التوقيع على اتفاق السودان

الخميس، 11 يوليه 2019 10:39 م
الوسيط الأفريقى يعلن تأجيل التوقيع على اتفاق السودان الوسيط الأفريقي إلى السودان محمد الحسن لبات
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الوسيط الأفريقي إلى السودان محمد الحسن لبات، أنه سيسلم وثيقة الاتفاق إلى المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير التي تقود الاحتجاجات الشعبية، لافتا إلى أنه لن يتم التوقيع عليها اليوم كما كان متوقعا.

يأتي هذا في وقت كان لبات قد قال في وقت سابق إن اللجنة السامية للقانونيين، انتهت من صياغة الاتفاقية، ودعا الأطراف السودانية لاستلامها..حسبما أفادت قناة " سكاي نيوز" اليوم  الخميس.


وكان المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي، الفريق شمس الكباشي، قد أشار في تصريحات سابقة إلى أن إجراءات الوثيقة من حيث الصياغة النهائية ستكتمل، مضيفا أنها ستكون جاهزة للتوقيع عليها في احتفال ضخم خلال الأيام المقبلة.

 

 

 


السودان

الوسيط الأفريقي

احتجاجات

المجلس العسكري الانتقالي

سياسة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الإمارات تجدد ترحيبها باتفاق السودان أمام مجلس حقوق الإنسان

الأربعاء، 10 يوليه 2019 08:11 م

الوسيط الأفريقى للسودان: الانتهاء من الصياغة القانونية للاتفاق السياسى

الأربعاء، 10 يوليه 2019 06:09 م

البرلمان العربى يطالب الحركات المسلحة بالسودان باستبعاد لغة السلاح

الأربعاء، 10 يوليه 2019 11:01 ص

عودة خدمة الإنترنت إلى شبكات الهاتف المحمول فى السودان

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 03:07 م

نائب رئيس المجلس العسكرى فى السودان: لا أرغب فى أن أكون رئيسا للبلاد

الإثنين، 08 يوليه 2019 09:43 م

أ ش أ: المجلس العسكرى الانتقالى السودانى يعلن إحباط محاولة انقلاب بالبلاد

الخميس، 11 يوليه 2019 10:29 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ملخص وأهداف مباراة كوت ديفوار ضد الجزائر فى أمم أفريقيا

ملخص وأهداف مباراة كوت ديفوار ضد الجزائر فى أمم أفريقيا

الخروج من الكان على كل شكل ولون.. رئيس أوغندا يستقبل "الأوناش" بعد التأهل لـدور الـ16بأمم أفريقيا.. وزير رياضة بنين يكرم "السناجب" بعد صناعة التاريخ.. بركان الغضب ينفجر بالمغرب.. وسيدورف "كبش فداء" الكاميرون

الخروج من الكان على كل شكل ولون.. رئيس أوغندا يستقبل "الأوناش" بعد التأهل لـدور الـ16بأمم أفريقيا.. وزير رياضة بنين يكرم "السناجب" بعد صناعة التاريخ.. بركان الغضب ينفجر بالمغرب.. وسيدورف "كبش فداء" الكاميرون

مدغشقر تبحث عن مفاجأة جديدة أمام تونس فى امم افريقيا 2019.. نسور قرطاج تظهر لأول مرة بالقاهرة.. الحصان الأسود بالقوة الضاربة لمواصلة المغامرة.. وممثل العرب يسعى لفك عقدة ربع النهائى على ملعب السلام

مدغشقر تبحث عن مفاجأة جديدة أمام تونس فى امم افريقيا 2019.. نسور قرطاج تظهر لأول مرة بالقاهرة.. الحصان الأسود بالقوة الضاربة لمواصلة المغامرة.. وممثل العرب يسعى لفك عقدة ربع النهائى على ملعب السلام

س و ج.. هل يرحل طارق حامد عن الزمالك؟

س و ج.. هل يرحل طارق حامد عن الزمالك؟

سوبر كورة يكشف مطالب الزمالك للاستغناء عن طارق حامد

سوبر كورة يكشف مطالب الزمالك للاستغناء عن طارق حامد

رسميا.. اتحاد الكرة يعلن فتح باب القيد المحلى 29 يوليو

رسميا.. اتحاد الكرة يعلن فتح باب القيد المحلى 29 يوليو

مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون هيئة تنمية الصعيد

مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون هيئة تنمية الصعيد

أحد نشطاء السوشيال ميديا يؤدى تحدى bottle cap challenge بمهارات النينجا

أحد نشطاء السوشيال ميديا يؤدى تحدى bottle cap challenge بمهارات النينجا

رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال: نسعى لمكافحة الجريمة الإلكترونية والإتجار بالبشر.. المستشار أحمد سعيد: مجال تهريب المهاجرين يتوسع.. ورئيس البنك الأهلى: عائدات الجريمة الإليكترونية 600 مليار دولار

رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال: نسعى لمكافحة الجريمة الإلكترونية والإتجار بالبشر.. المستشار أحمد سعيد: مجال تهريب المهاجرين يتوسع.. ورئيس البنك الأهلى: عائدات الجريمة الإليكترونية 600 مليار دولار

فيديو وصور.. 12 شائعة رصدتها الحكومة فى 6 أيام.. تعرف عليهم

فيديو وصور.. 12 شائعة رصدتها الحكومة فى 6 أيام.. تعرف عليهم

موجز1.. الرئيس السيسى يلبى دعوة شاب بحضور حفل زفافه ويشهد على العقد

موجز1.. الرئيس السيسى يلبى دعوة شاب بحضور حفل زفافه ويشهد على العقد

رئيس البنك الأهلى: 600 مليار دولار خسائر الجرائم الإلكترونية حول العالم فى 2017

رئيس البنك الأهلى: 600 مليار دولار خسائر الجرائم الإلكترونية حول العالم فى 2017

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة