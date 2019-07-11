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الهجرة تبحث الاستعدادات النهائية لمؤتمر الكيانات المصرية بالخارج

الخميس، 11 يوليه 2019 10:52 ص
الهجرة تبحث الاستعدادات النهائية لمؤتمر الكيانات المصرية بالخارج المصريين فى الخارج
كتب محمود راغب

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تابعت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، آخر الاستعدادات للمؤتمر الأول للكيانات المصرية بالخارج، والذى تنطلق فعالياته غدًا.

وأوضحت وزارة الهجرة أن التواصل مع الكيانات المصرية بالخارج مهم للغاية لتنسيق الجهود وتعميق التواصل مع الوطن، مؤكدة أن الهدف من المؤتمر التعاون مع الكيانات والنقاش حول ما يواجههم من مشكلات، وإيجاد الحلول المناسبة، بالتواصل مع مسئولى الوزارات والمؤسسات الحكومية المشاركة.

وأشارت الوزارة إلى أنها تحرص كل الحرص على تقديم خدمات للمصريين بالخارج، ‏وحل مشاكلهم ‏ورعاية مصالحهم؛ فضلا عن أن هذا المؤتمر اللبنة الأولى لتوفيق أوضاع الكيانات وفقًا لمشروع القانون ‏الذى ‏أعدته الوزارة والمنتظر إقراره من مجلس النواب.

ويأتى المؤتمر فى إطار التنسيق المباشر بين وزارة الهجرة والكيانات المصرية بالخارج لضمان آلية مؤسسية لتوحيد المفاهيم ‏الوطنية كون تلك الكيانات أمن قومى لمصر، ولهم دور كبير خلال هذه المرحلة ‏الحرجة التى تمر بها الدولة من ‏حروب معلوماتية واقتصادية وسياحية وإعلامية.

وتطلق وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج المؤتمر الأول للكيانات المصرية بالخارج يومى 12 و13 يوليو الجارى، بمشاركة 51 كيانًا من 33 دولة؛ للاستماع لاستفسارات ومقترحات الكيانات ‏المصرية بالخارج وتعزيز التواصل المباشر ‏بينهم ‏وبين الجهات الحكومية المختلفة، فى إطار استكمال ما ‏بدأته الوزارة من نهج فى خلق جسور ‏من ‏التواصل المباشر.


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المصريين فى الخارج

الجاليات المصريه

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