النيابة تنتدب المعمل الجنائى لمعاين حريق داخل مخزن فى المعادى

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة المعادى برئاسة المستشار تامر عاشور، بانتداب المعمل الجنائى لمعاين حريق داخل مخزن أسفل عقار.

وتمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، من إخماد حريق داخل مخزن أسفل عقار فى منطقة المعادى ، وانتقلت سيارات الإطفاء و تمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان بدون وقوع إصابات.

كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى إحدى المخازن فى المعادى، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء وفرض كردون أمنى ومحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.