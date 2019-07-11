النيابة تطلب التحريات حول مشاجرة فى الحوامدية بسبب خلافات الجيرة

كتب أحمد الجعفرى

طلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية حول تشاجر عدد من الأشخاص بالحوامدية، بسبب خلافات الجيرة، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة، لاستكمال التحقيقات مع المتهمين.

تلقى مركز شرطة الحوامدية، بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن مشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص، من عائلتين، بسبب خلافات الجيرة، مما أسفر عن إصابة عدد من الطرفين.

وتمكن رجال المباحث من ضبط المتشاجرين، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.