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النيابة تطلب التحريات بواقعة شروع عاطلين فى قتل شاب بالسلام

الخميس، 11 يوليه 2019 03:06 م
النيابة تطلب التحريات بواقعة شروع عاطلين فى قتل شاب بالسلام جثة -أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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طلبت نيابة السلام، تحريات الجهات الأمنية بواقعة شروع عاطلين، فى قتل شاب بمنطقة النهضة بالسلام.
 
واستمعت النيابة، لأقوال المجني عليه "أسامة.م"، فى واقعة قيام عاطلين، بالتعدي عليه بسلاح أبيض داخل مقهي بالسلام.
 
وأدلي المجني عليه بأن المتهمين قام بالتلسين عليه، مدعين قيام نجلة عمه بالزواج عرفيا، وحاول الحاضرين بالمقهي إنقاذ الأمر حتي لا تنشب بينهم مشاجرة، لكنهم تمادوا في الحديث والشتائم البذيئة، فنشبت بينهم مشاجرة وعلي آثرها قام المتهمين بطعنه بسلاح أبيض.
 
وكان انتقل فريق من نيابة السلام، لمعاينة موقع شروع متهمين فى قتل شاب بالسلام، لبيان أسباب الواقعة.
 
وكشفت التحريات أن المتهمين هم "كريم. م"، و" حمدي.ع"، عاطلين، اعتدوا علي المجني "أسامة.م"، أثناء جلوسهم في أحد المقاهي، فنشبت بينهم مشاجرة وعلي أثرها قام المتهمين بالتعدي علي المجني عليه بالسلاح الأبيض. 
 
وكانت بداية الواقعة بورود إخطارا من مستشفي السلام التخصصي، لقسم السلام أول، يفيد بقيام عاطلين بالتعدي علي آخر بسلاح أبيض، أثناء جلوسهم بأحد المقاهي، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة، تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة السلام أول، من القبض على المتهمين، وبسؤالهم اعترفوا بارتكابهم واقعة التعدي علي المجني عليه بسلاح أبيض، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.
 
 

نيابة السلام

الشروع فى القتل

قسم السلام

مشاجرة

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