النيابة تطالب بفحص تسجيلات رشوة إزالة مدابغ سور مجرى العيون

كتب سليم على

قررت نيابة حوادث جنوب القاهرة ، عرض التسجيلات الخاصة بواقعة قيام موظف ازالات ومساعده ومقاول هدم، بطلب رشوة مالية من أصحاب المدابغ المقرر إزالتها ضمن مشروع التطوير ونقلها إلى مدينة بدر، لسرعة إنهاء اجرائتهم، على خبراء لفحصها وإعداد تقرير عنها.

كما أمرت النيابة باستدعاء مسئولي المشروع لسماع أقوالهم، والاستعلام عن المتهمين من الحى، وكانت النيابة قد أمرت فى وقت سابق بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت رجال المباحث بإجراء تحرياتها حول الواقعة.

كانت الأجهزة الرقابية، تلقت بلاغا يفيد بطلب 3 موظفين بحي مصر القديمة رشوة ماليه من أصحاب ورش الجلود بمنطقة المدابغ، الصادر قرار بإزالتها، وتم ضبط المتهمين متلبسين وحرر محضر بالواقعة.