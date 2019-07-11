سوبر كورة
Ads
الخميس، 11 يوليه 2019 12:45 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية حوادث

المشدد 10 سنوات لـ 4 أشخاص سرقوا سيارة تحت تهديد السلاح بالشرقية

الخميس، 11 يوليه 2019 11:50 ص
المشدد 10 سنوات لـ 4 أشخاص سرقوا سيارة تحت تهديد السلاح بالشرقية المستشار أحمد الجمل رئيس محكمة جنايات الزقازيق
الشرقية – فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، 4 أشخاص بالسجن المشدد 10 سنوات، لقيامهم بسرقة سيارة سائق بالإكراه وتحت تهديد السلاح بدائرة مركز بلبيس.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة الحلواني، وسامي جروج، وسكرتارية تامر عبد العظيم، وفلبس صبحي.
 
تعود أحداث القضية رقم 33031 لسنة 2018 جنايات بلبيس، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطاراً من اللواء محمد والي مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا أثناء سير " محمد م ح م" 57 سنة سائق ومقيم الزاومل، بالسيارة قيادته والعمل عليها وبرفقته "محمود ع" 29 سنة مندوب مبيعات، استوقفهما 4 أشخاص مشهرين فى وجهما أسلحة نارية وسرقة السيارة منهما ولاذا بالفرار.
 
وتوصلت تحريات النقيب هشام عبد الحميد معاون مباحث بلبيس، برئاسة العقيد جاسر زايد رئيس فرع البحث الجنائي لفرع الجنوب، عن قيام كل " أحمد أ ح" 34 سنة عامل مقيم مشتول، ومعه 3 أخرين بإرتكاب الواقعة، وتم إحالتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.
 
 
 

محافظه الشرقيه

مركز شرطة بلبيس

جنايات الزقازيق

امن الشرقيه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تقارير: أستون فيلا يحصل على موافقة قاسم باشا لضم تريزيجيه

تقارير: أستون فيلا يحصل على موافقة قاسم باشا لضم تريزيجيه

المستشار أحمد سعيد: نتعاون محليا ودوليا لمكافحة الجريمة الإلكترونية والاتجار بالبشر

المستشار أحمد سعيد: نتعاون محليا ودوليا لمكافحة الجريمة الإلكترونية والاتجار بالبشر

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الجمهورية بتعيين رئيس المحكمة الدستورية

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الجمهورية بتعيين رئيس المحكمة الدستورية

أمين عام "المصارف العربية": تعاون كامل لتطوير سبل مكافحة الجرائم الإلكترونية

أمين عام "المصارف العربية": تعاون كامل لتطوير سبل مكافحة الجرائم الإلكترونية

الأهلى السعودى يتفق مع أحمد حجازى والشرط الجزائى يحسم مصير الصفقة

الأهلى السعودى يتفق مع أحمد حجازى والشرط الجزائى يحسم مصير الصفقة

المالية: مصر فى مصاف الدول ذات المناخ الجاذب فى أفريقيا

المالية: مصر فى مصاف الدول ذات المناخ الجاذب فى أفريقيا

بعد نجاح الموسم الثالث.. اقتراب تجديد مسلسل 13 Reasons Why

بعد نجاح الموسم الثالث.. اقتراب تجديد مسلسل 13 Reasons Why

لطلاب الثانوية.. تعرف على مخالفات بالامتحانات جار التحقيق فيها

لطلاب الثانوية.. تعرف على مخالفات بالامتحانات جار التحقيق فيها

"الحب فوق الستين".. 10آلاف حالة زواج لكبار السن فى عمر 60-65 خلال عام

"الحب فوق الستين".. 10آلاف حالة زواج لكبار السن فى عمر 60-65 خلال عام

فيجو لـ TIME SPORTS: خروج مصر من أمم أفريقيا صدمة للجماهير .. ودرس للمستقبل

فيجو لـ TIME SPORTS: خروج مصر من أمم أفريقيا صدمة للجماهير .. ودرس للمستقبل

أكبر بركان فى العالم يفقد لقبه بعد اكتشاف العلماء لمصدر ثورانه

أكبر بركان فى العالم يفقد لقبه بعد اكتشاف العلماء لمصدر ثورانه

كيف تتمكن من استقبال البث الأرضى الرقمى لقناة تايم سبورت؟

كيف تتمكن من استقبال البث الأرضى الرقمى لقناة تايم سبورت؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة