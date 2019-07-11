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المسمارى: الجيش الليبى يمتلك قدرات جوية كافية للتعامل مع أى تهديد للدولة

الخميس، 11 يوليه 2019 06:00 ص
المسمارى: الجيش الليبى يمتلك قدرات جوية كافية للتعامل مع أى تهديد للدولة الناطق باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري
أ ش أ

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أكد الناطق باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، أن القوات الجوية استهدفت مساء أمس الثلاثاء، مخزنا للأسلحة والوقود تستخدمه مجموعات إرهابية في غريان، لافتا إلى أن الجيش يمتلك قدرات جوية "كافية للتعامل مع أي تهديد على امتداد الأراضي الليبية".

 

وقال اللواء المسماري - في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الأربعاء - إن : "قواتنا الجوية قامت بضربة دقيقة مساء أمس الثلاثاء، بناء على معلومات استخباراتية أكدت خلالها أن المجموعات الإرهابية في غريان تتخذ إحدى نقاط الشرطة كمخزن للأسلحة والوقود والتموين".

 

وتابع: "القوات الجوية تدك كل تحركات العدو في محيط طرابلس، ووسط ليبيا، وفي الجنوب، ولدينا القدرة الجوية الكافية للتعامل مع أي تهديد أمني على كافة الأراضي الليبية".

 

على الصعيد السياسي، أوضح اللواء المسماري أن رئيس أركان القيادة العامة للجيش الليبي الفريق عبد الرازق الناظوري، استقبل وفدًا من بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، وذلك بمقر رئاسة الأركان العامة، حيث تناول الاجتماع "4 محاور رئيسية، هي تعزيز دور البعثة في ليبيا، وآليات التعاون في المجال الأمني ومكافحة الإرهاب، وأوضاع السجون وأسرى الحرب، وصيانة حقوق الإنسان".


ليبيا

الجيش الليبى

المسمارى

الامم المتحدة

الارهاب

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