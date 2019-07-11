المساحة: استكمال أعمال الرفع المساحى البحرى أمام حائط عزبة البرج بدمياط

كتبت أسماء نصار

أكدت الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطيء أنه يتم اليوم استكمال أعمال الرفع المساحي البحري أمام حائط عزبة البرج بدمياط و عمل مساحة بحرية أمام الحاجز رقم ١و٢ بمنطقة رأس البر ورصد الأعماق أمام منطقة اللسان ضمن أعمال الإدارة العامة للمساحة البحرية في نطاق متابعة مشروعات الهيئة المنفذة بالإدارة العامة لحماية الشواطئ ببورسعيد.

وأضافت الهيئة فى بيان لها اليوم أنه فى إطار خطتها بضرورة تكثيف المرور على الشواطئ وسرعة عمل المعاينات المساحية للقرى الساحلية المتقدمة للهيئة بطلبات وذلك للعرض على اللجنة العليا تفقد المهندسًعنتر موافي رئيس الإدارة المركزية للتنفيذ والصيانة للبحر الأحمر يرافقه المهندس السيد زيدان مدير عام الإدارة العامة للتنفيذ والصيانة بالغردقة مع المهندس أحمد عبد الرحيم وكيل الإدارة بالمرور على الساحل الشمالي الغربي للبحر الأحمر لبعض القرى الساحلية بمدينة الغردقة.

يشار إلى أنه تم إنفاق استثمارات زادت على 1.4 مليار جنيه فى مجال حماية الشواطئ على مدى العقود الثلاثة الماضية، منذ نشأة الهيئة حتى الآن، وذلك لحماية استثمارات تقدر بحوالى 300 مليار، لمواجهة زيادة معدلات النحر بسواحل مصر الشمالية منذ نهاية القرن التاسع عشر، التى أدت الى تراجع خط الشاطئ نتيجة العوامل الطبيعية الحرجة التى تنشأ بفعل الرياح والأمواج العالية والتيارات البحرية وحركة المواد الرسوبية وكذلك ارتفاع منسوب سطح البحر بسبب التغيرات المناخية.

يذكر أن مصر تتمع بشواطئ تزيد طولها عن 3000 كيلو متراً تزخر بكنوز و ثروات هائلة مما يجعلها تنعم بعوامل الجذب والاستثمار السياحى ونتيجة توقف تدفق المواد الرسوبية مع سريان نهر النيل أثناء الفيضان وكذلك ارتفاع منسوب سطح البحر بسبب التغيرات المناخية أدى ذلك إلى زيادة معدلات النحر بسواحل مصر الشمالية والتى أدت الى تراجع خط الشاطئ ولذلك كان من الضروري أن تتصدى هيئة حماية الشواطئ لهذا الخطر الذى يهدد الشواطئ بالتآكل الشديد المستمر، بعمل الحماية الملائمة والدائمة بعد عمل الدارسات المختلفة والمتأنية للمنطقة سواء كانت دراسة اقتصادية أو دراسة للظواهر والعوامل الطبيعية ودراسة فنية لأعمال المساحة البحرية، والجسات والنماذج الهيدروليكية للمشروع.