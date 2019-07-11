المرشحة لرئاسة المفوضية الأوروبية فون دير لايين: يمكن تأجيل "بريسكت" مرة أخرى

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قالت المرشحة لرئاسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، أمس،الأربعاء، إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، المعروف باسم بريسكت، من الممكن تأجيله للمرة الثالثة.

وأثنت المرشحة الألمانية، حسبما نقلت شبكة "فرانس 24" الإخبارية باللغة الإنجليزية اليوم، على اتفاق "الطلاق"، يوضح كيفية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، الذي وافقت عليه رئيسة وزراء بريطانيا المنتهية ولايتها تيريزا ماي ورفضه النواب واصفة إياه بأنه "جيد"، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن المفوضية الأوروبية تحت قيادتها لن يكون لديها الاستعداد للتفاوض مجدداً في هذا الصدد مثلما حدث من قبل.

وأضافت فون دير لايين أنها لا تزال تأمل في أن تغير بريطانيا من وجهة نظرها وأن تبقى في الاتحاد الأوروبي، قائلة إنه إذا ما رغبت لندن في منح المزيد من الوقت فسيكون هناك تأجيل آخر.

وحثت المرشحة الألمانية على ضرورة النظر في مستقبل العلاقات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بعد "بريكست".

يُشار إلى أن فون دير لايين تتولي في الوقت الحالي مهام مسؤولية وزارة الدفاع الألمانية.