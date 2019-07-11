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الكهرباء: 30 ألف و700 ميجاوات أقصى حمل متوقع للشبكة اليوم

الخميس، 11 يوليه 2019 11:27 ص
الكهرباء: 30 ألف و700 ميجاوات أقصى حمل متوقع للشبكة اليوم شبكة كهرباء - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

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كشفت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن أن أقصى حمل لشبكة الكهرباء متوقع اليوم الخميس، 30 ألف و700 ميجاوات، مقارنة 30 ألف و900 ميجاوات أقصى حمل وصلت له الشبكة أمس الأربعاء.

 وذكرت الوزارة عبر موقعها الالكترونى اليوم الخميس، أنه لم يكن هناك تخفيف للأحمال أمس الأربعاء، وأن الحمل الأدنى بلغ أمس 24 ألف و220 ميجاوات.

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة قد أعلنت عن أنه فى مجال إنتاج الطاقة الكهربائية تم إضافة قدرات خلال الفترة الماضية تزيد عن 25 ألف ميجاوات من الطاقة التقليدية والطاقات المتجددة وهو ما يزيد عن القدرات المتاحة عام 2013/2014 بإجمالى تكلفة استثمارية حوالى "278.4 مليار جنيه".

 فيما تم إنجاز 26 محطة إنتاج طاقة كهربائية، تحتوي على 113 وحدة توليد كهرباء؛ لزيادة القدرة الكهربائية بأكثر من 25 ألف ميجاوات، ما يعادل 12 ضعف قدرة السد العالى، بإجمالى استثمارات ما يعادل 287 مليار جنيه، إلى جانب تطوير منظومة العدادات؛ للتغلب على مشكلات تحصيل فواتير الكهرباء والناتجة عن تدخل العنصر البشرى فى عملية قراءة العدادات والتحصيل.


الكهرباء

احمال الكهرباء

حمل الكهرباء

شبكات الكهرباء

انقطاع الكهرباء

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