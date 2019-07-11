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"القومى للمرأة" من سجن النساء: تأهيل النزيلات للخروج للمجتمع مواطنات صالحات

الخميس، 11 يوليه 2019 01:44 م
"القومى للمرأة" من سجن النساء: تأهيل النزيلات للخروج للمجتمع مواطنات صالحات جانب من الزيارة
كتب محمود عبد الراضي

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استقبل قطاع السجون وفد من أعضاء "المجلس القومى للمرأة" لزيارة نزيلات سجن النساء بالقناطر بحضور ضباط من قطاع حقوق الإنسان.

وخلال الزيارة إلتقى أعضاء الوفد بعدد من النزيلات وقدم لهن النصح والمشورة فى مجال العناية الصحية بالمرأة وإضطلاع الوفد على أوجه الرعاية المختلفة التى يوفرها القطاع للنزيلات لاسيما أوجه الرعاية الصحية.

 

وقدم أعضاء الوفد فى نهاية الزيارة الشكر لوزارة الداخلية لإتاحة الفرصة لتنظيم تلك الزيارة وبالإهتمام الذى توليه لأوضاع المرأة داخل السجون ومراعاة الأبعاد الإجتماعية والإنسانية والصحية، وإتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها إعادة تأهيلهن للخروج إلى المجتمع مواطنات صالحات.

  يأتى ذلك إستمراراً لنهج وزارة الداخلية بتطبيق أساليب السياسة العقابية الحديثة وتطويرها بما يضمن تفعيل أحكام القانون وتحقيق غايته ويحفظ للإنسان المسجون كرامته ، كما يتخذ من التأهيل والرعاية المقدمة فى كافة المجالات سبيلاً للإصلاح.

السجون
السجون

 

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

 

زيارة السجون
زيارة السجون

 

سجينات
سجينات

 

سجينة تتحدث أمام الضيوف
سجينة تتحدث أمام الضيوف

 

مكتبة السجن
مكتبة السجن

 

 

 

 


السجون

سجن النساء

زيارة سجن النساء

المجلس القومي للمرأة

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