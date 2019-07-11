القضاء الجزائرى يقضى بالحبس المؤقت لمسؤول سابق بسوناطراك بتهمة الفساد المالى

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أمر قاضي التحقيق بالمحكمة العليا الجزائرية، اليوم الأربعاء، بإيداع عبد الحفيظ فغولي نائب المدير العام السابق لشركة سوناطراك عملاق النفط الجزائري رهن الحبس المؤقت، بعد الاستماع إلى أقواله في إطار التحقيق في قضايا فساد.

وقال بيان للنائب العام بالمحكمة العليا إنه في إطار التحقيق المفتوح على مستوى المحكمة العليا، تم اليوم الاستماع من طرف المستشار المحقق إلى السيد فغولي عبد الحفيظ، نائب الرئيس المدير العام لسوناطراك سابقا، الذي يواجه اتهامات بإبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير وتبديد أموال عامة وإساءة استغلال الوظيفة.

وأشار البيان إلى أن المستشار المحقق قد أصدر أمرًا بإيداع المتهم قيد الحبس المؤقت.

يذكر أن عبد الحفيظ فغولي كان قد مثل في قضية سوناطراك مرتين خلال السنوات الماضية، حيث تم الاستماع إليه سنة 2016 كشاهد ومثل سنة 2011 كمتهم وحكمت عليه المحكمة بالسجن سنة، حيث تمت ملاحقته قضائيا مع المدير العام السابق لسوناطراك محمد مزيان وعدد من موظفي الشركة بتهمة إبرام صفقات مخالفة للقانون وتبديد أموال عمومية.