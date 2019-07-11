سوبر كورة
Ads
الخميس، 11 يوليه 2019 07:38 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار عربية

القضاء الجزائرى يقضى بالحبس المؤقت لمسؤول سابق بسوناطراك بتهمة الفساد المالى

الخميس، 11 يوليه 2019 07:00 ص
القضاء الجزائرى يقضى بالحبس المؤقت لمسؤول سابق بسوناطراك بتهمة الفساد المالى محكمة
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمر قاضي التحقيق بالمحكمة العليا الجزائرية، اليوم الأربعاء، بإيداع عبد الحفيظ فغولي نائب المدير العام السابق لشركة سوناطراك عملاق النفط الجزائري رهن الحبس المؤقت، بعد الاستماع إلى أقواله في إطار التحقيق في قضايا فساد.

 

وقال بيان للنائب العام بالمحكمة العليا إنه في إطار التحقيق المفتوح على مستوى المحكمة العليا، تم اليوم الاستماع من طرف المستشار المحقق إلى السيد فغولي عبد الحفيظ، نائب الرئيس المدير العام لسوناطراك سابقا، الذي يواجه اتهامات بإبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير وتبديد أموال عامة وإساءة استغلال الوظيفة.

 

وأشار البيان إلى أن المستشار المحقق قد أصدر أمرًا بإيداع المتهم قيد الحبس المؤقت.

 

يذكر أن عبد الحفيظ فغولي كان قد مثل في قضية سوناطراك مرتين خلال السنوات الماضية، حيث تم الاستماع إليه سنة 2016 كشاهد ومثل سنة 2011 كمتهم وحكمت عليه المحكمة بالسجن سنة، حيث تمت ملاحقته قضائيا مع المدير العام السابق لسوناطراك محمد مزيان وعدد من موظفي الشركة بتهمة إبرام صفقات مخالفة للقانون وتبديد أموال عمومية.

 


الجزائر

القضاء الجزائرى

سوناطراك

النفط الجزائرى

فساد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بعد نجاح الموسم الثالث.. اقتراب تجديد مسلسل 13 Reasons Why

بعد نجاح الموسم الثالث.. اقتراب تجديد مسلسل 13 Reasons Why

لطلاب الثانوية.. تعرف على مخالفات بالامتحانات جار التحقيق فيها

لطلاب الثانوية.. تعرف على مخالفات بالامتحانات جار التحقيق فيها

"الحب فوق الستين".. 10آلاف حالة زواج لكبار السن فى عمر 60-65 خلال عام

"الحب فوق الستين".. 10آلاف حالة زواج لكبار السن فى عمر 60-65 خلال عام

فيجو لـ TIME SPORTS: خروج مصر من أمم أفريقيا صدمة للجماهير .. ودرس للمستقبل

فيجو لـ TIME SPORTS: خروج مصر من أمم أفريقيا صدمة للجماهير .. ودرس للمستقبل

أكبر بركان فى العالم يفقد لقبه بعد اكتشاف العلماء لمصدر ثورانه

أكبر بركان فى العالم يفقد لقبه بعد اكتشاف العلماء لمصدر ثورانه

كيف تتمكن من استقبال البث الأرضى الرقمى لقناة تايم سبورت؟

كيف تتمكن من استقبال البث الأرضى الرقمى لقناة تايم سبورت؟

تعرف على حجم إيرادات فيلم The Secret Life of Pets 2 حول العالم

تعرف على حجم إيرادات فيلم The Secret Life of Pets 2 حول العالم

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

أحلام الجماهير مع مدرب المنتخب الجديد.. عودة الروح والأداء الجيد داخل الملعب.. الاعتماد بشكل أكبر على المحليين.. الإنضباط فى المعسكرات والتتويج بأمم افريقيا 2021.. والتأهل لمونديال 2022

أحلام الجماهير مع مدرب المنتخب الجديد.. عودة الروح والأداء الجيد داخل الملعب.. الاعتماد بشكل أكبر على المحليين.. الإنضباط فى المعسكرات والتتويج بأمم افريقيا 2021.. والتأهل لمونديال 2022

بعد غياب 10 سنوات.. صوفيا لورين تعود للسينما من جديد

بعد غياب 10 سنوات.. صوفيا لورين تعود للسينما من جديد

مكاسب القارة السمراء من انطلاق منطقة التجارة الحرة.. تعظيم فرص الاستثمار ودعم الاستغلال الأنسب للموارد.. إزالة القيود غير الجمركية أمام حركة التجارة البينية وإقامة السوق الأفريقية المشتركة

مكاسب القارة السمراء من انطلاق منطقة التجارة الحرة.. تعظيم فرص الاستثمار ودعم الاستغلال الأنسب للموارد.. إزالة القيود غير الجمركية أمام حركة التجارة البينية وإقامة السوق الأفريقية المشتركة

كاميرات مراقبة بمحيط الإغلاق الجزئى لمحور الأوتوستراد لربط محطات كهرباء

كاميرات مراقبة بمحيط الإغلاق الجزئى لمحور الأوتوستراد لربط محطات كهرباء

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة