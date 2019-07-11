القبض على 6 أشخاص لانتحالهم صفة رجال شرطة وبحوزتهم تمثال فرعونى بالأميرية

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على تشكيل عصابى حاولوا الإستيلاء على تمثال فرعونى، يشتبه فى أثريته من أحد الأشخاص منتحلين صفة رجال شرطة، وحرر محضر بالواقعة.

ونجحت قوة تابعة لمباحث قسم شرطة الأميرية، أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، من ضبط 6 أشخاص (سائقين وعاملين "لهم معلومات جنائية") ، وبصحبتهم (مدير مبيعات ، سن 35 ، ومقيم دائرة قسم شرطة حدائق القبة) قائد سيارة ملاكى خاصته ، وبحوزتهم (تمثال فرعونى يشتبه فى أثريته - مبلغ مالى 16,125 ألف جنيه- عدد 7 هواتف محمولة - سيارة ميكروباص قيادة أحد المتهمين ) .

وبسؤال مدير المبيعات أقر بقيام أحد المتهمين بإيهامه بقدرته على شراء القطع الأثرية، ومن بينها التمثال المضبوط وسابقة تحصله منه على مبلغ مالى (245 ألف جنيه) قيمة التمثال والكشف عن أثريته، وأقر له بأثريته، واتفقا على التقابل بمحل الضبط لتسليمه التمثال المضبوط ، وعقب وصوله وتقابله مع المتهم فوجئ بحضور باقى المتهمين مُستقلين السيارة الميكروباص المُشار إليها، وإدعوا أنهم من رجال الشرطة وإصطحبوه داخل السيارة.

وبمواجهة المتهم المشار إليه بما جاء بأقوال مدير المبيعات أقر بأن المبلغ المالى المضبوط من متحصلات المبلغ المستولى عليه، وأن باقى المبلغ المالى بحوزة أحد أقاربه (جارى تحديده وتقنين الإجراءات لضبطه ) وبمواجهة باقى المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة مقابل تحصلهم على مبالغ مالية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .