القبض على صاحب شركة وعامل قبل ترويجهما 25 تذكرة هيروين بالشيخ زايد

كتب بهجت أبو ضيف

تمكن ضباط مباحث إدارة تأمين 6 أكتوبر، من ضبط صاحب شركة، وعامل، لاتهامهما بالاتجار بالمواد المخدرة، وبحيازتهما 25 تذكرة من مخدر الهيروين، وبمواجهتهما عترفا بحيازتهما للمضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وأثناء مرور قوة من إدارة تأمين 6 أكتوبر، لمتابعة الحالة الأمنية، بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد، تمكن رجال المباحث من ضبط "تامر.م" صاحب شركة، و"عبد الكريم.ح" عامل لدى المتهم الأول، أثناء استقلالهما سيارة ملاكى.

وضبط بحوزة المتهم الأول تذكرتين هيروين، وبحوزة المتهم الثانى 23 تذكرة هيروين، وبمواجهتهما اعترفا بالاتجار بالمضبوطات.

فحرر محضر بالواقعة وأخطراللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.