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العثور على قطع أثرية تعود للقرن العاشر تحت موقف سيارات فى بروكسل

الخميس، 11 يوليه 2019 09:13 م
العثور على قطع أثرية تعود للقرن العاشر تحت موقف سيارات فى بروكسل شارل ميشيل
كتب أحمد علوى

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عثر عدد من علماء الآثار عددًا من القطع الأثرية فى موقف للسيارات فى العاصمة البلجيكية بروكسل، تعود تاريخها إلى مئات السنين.

ووفقاً لعلماء الآثار، ترجع الآثار المكتشفة إلى القرون العاشر والسادس عشر والسابع عشر، والقطع الأثرية التى عثر عليها هى عباvة عن خنجر، وأمشاط خشبية، ومدافع ، وفخار.

وقالت عالمة الآثار البلجيكية سيلفيان مودرى، "من اللافت للنظر عدد الأشياء الخشبية والجلدية التى بقيت سليمة"، وأضافت، عادة لا تجد أمشاطا خشبية بهذه السرعة، وكانت الآثار مدفونة أسفل موقف سيارات 58، ومغطاه بالمياه وبالتالى كانت محمية ضد الأكسجين".

كما عثر علماء الآثار على ستة مصائد سمك كبيرة فى حالة جيدة نسبياً، وتلك المصائد مصنوعة من أغصان منسوجة ، ويرجح علماء الآثار عودة هذه المصائد للقرن الخامس عشر، ويقول الباحثون إنهم يشيرون إلى تاريخ غنى بالصيد فى أجزاء من نهر Senne .

تجدر الإشارة إلى أن موقف السيارات 58 ،هو موقف السيارات الذى تم هدمه فى أغسطس 2017، وسيفتتح معرضا لعرض القطع الأثرية فى نوفمبر 2020.

 


بلجيكا

اثار فى بلجيكا

موقف سيارات فى بلجيكا

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