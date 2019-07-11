الطقس فى الخليج.. حار على معظم الأنحاء ورياح نشطة على السعودية

وكالات الأنباء

يشهد طقس الخليج ارتفاع فى درجات الحرارة، اليوم الخميس، على معظم الانحاء ونشاط الرياح المثيرة للأتربة.

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد بالسعودية، في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الخميس ، رياحًا نشطة على المنطقة الشرقية، وأجزاء من منطقتي الرياض والحدود الشمالية.

وقالت أنه في حين تكون السماء غائمة جزئًا قد تتخللها سحب رعدية خلال فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات جازان وعسير.

البحرين

ذكرت ادارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس، اليوم الخميس، في مملكة البحرين سيكونحار، ولكنه حسن بوجه عام هذه الليلة.

وأوضحت أن الرياح ستكون شمالية غربية من 10 الى 15 عقدة، وتصل من 15 الى 20 عقدة أحياناً خلال النهار، ولكنها متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد هذه الليلة. ودرجة الحرارة العظمى ستكون 38 درجة.

الإمارات

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى الإمارات في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الخميس، طقس حار والعظمى 37 درجة.

الكويت

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الكويتية في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الخميس، طقس شديد الحرارة والعظمى 37 درجة.