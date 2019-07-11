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الزراعة تنفى انتشار "شمام" مسرطن بالأسواق يحتوى على مواد كيمائية شديدة الخطورة

الخميس، 11 يوليه 2019 12:52 م
الزراعة تنفى انتشار "شمام" مسرطن بالأسواق يحتوى على مواد كيمائية شديدة الخطورة وزارة الزراعة
كتبت هند مختار

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كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بانتشار شمام مسرطن بالأسواق يحتوى على مواد كيمائية شديدة الخطورة، تواصل المركز مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والتى نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لوجود شمام مُسرطن بالأسواق أو أى محاصيل زراعية أخرى، مُشددةً على صحة وسلامة كافة المحاصيل الزراعية المتداولة بالأسواق وإخضاعها لعملية رقابة وفحص دقيقة من قبل الجهات المعنية، وأن كل ما يُثار فى هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة القلق والذعر بين المواطنين.
 
وشددت الوزارة على أن هناك رقابة مستمرة ودورية على حركتى الصادرات والواردات، لضمان تطبيق المعايير والاشتراطات الدولية والإجراءات المعمول بها، على كافة المنتجات سواء كانت مصدرة أو مستوردة، وإخضاعها لتحاليل صارمة وفحص دقيق، للتأكد من جودتها وسلامتها ومدى مطابقتها للمواصفات المتفق عليها.
 
 
 
 

شمام مسرطن

مواد كيمائية

تقرير الشائعات

مجلس الوزراء

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